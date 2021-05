Tren Valencia sobre el reemplazo de James: “Jarlan viene haciendo las cosas bien, es una buena alternativa”

La reacción de James Rodríguez al enterarse que no hará parte de la convocatoria de la Selección Colombia para disputar los encuentros ante Perú y Argentina en las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, generó polémica. Hay quienes lo apoyan y otros tantos opinan en contra del 10 de la Tricolor.

Adolfo Tren Valencia opinó sobre la situación, con toda la propiedad que le da haber defendido la camiseta del combinado patrio. “James viene de un problema de lesión, el equipo le dio posibilidades para que se recuperara, pero esta decisión no tiene nada que ver con el entrenador, si el jugador no está cien por ciento para ir a una competencia internacional, hay que darle tiempo para que se recupere”, expresó el exfutbolista.

Con esto, apoyó la decisión de Reinaldo Rueda. “Todos tenemos que ser conscientes de que James es un jugador importante en la Selección, cuando se pone la camiseta es muy diferente a los otros, pero es un ser humano que, si no está, debemos buscar otra posibilidad u alternativas porque el fútbol no para, también continúa, así que la Selección tiene buenos jugadores que pueden llegar ahí y aportar, de pronto son diferentes a James, pero hay futbolistas que pueden llegar y aportar al equipo”, dijo.

Por lo que precisamente pensando en su reemplazo, propuso uno que podría no gustarle a muchos. “Jarlan Barrera es un jugador que viene jugando bien, arma bien y crea bien, pero no es lo mismo estar en Nacional que estar en la Selección, sin menospreciar al equipo. Jarlan viene haciendo las cosas bien, es una buena alternativa. De todos los volantes que nombran ahí, a mí me gusta él, viene con experiencia de afuera”, apuntó.

Incluso, defendió su momento en el Rey de Copas. “Es bueno, pero no está rindiendo 100% porque tiene 5 o 6 que no están pasando por un buen momento y eso se contagia, pero es un muchacho que tiene actitud, tiene carácter y a él, el profesor le debería dar su oportunidad porque eso es lo que se necesita para la Eliminatoria. El fútbol es eso, es de carácter”, agregó.

Y a James le dejó un mensaje. “Cuando él esté bien seguro estará ahí, tendrá su lugar. Yo soy hincha de James, pero si ahora no está, el técnico tiene que buscar otra posibilidad, eso es lo que toca hacer. Buscar jugadores que puedan cumplir con su función”, concluyó.