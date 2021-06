‘Tren’ Valencia: “Me tomó por sorpresa lo de James y Falcao en la Selección Colombia”

Sigue salpicando el hecho de que Falcao García y James Rodríguez no estén en los juegos de Eliminatoria del presente mes con la Selección Colombia Uno de los que habló sobre ello fue el ‘Tren’ Valencia.

El histórico delantero de la Tricolor se volvió a referir a las ausencias de Falcao García y James Rodríguez. sin embargo, hay una ausencia que lo s lo tiene “dolido”.

“A mí me tomo por sorpresa que no hayan convocado a James Rodríguez y Falcao García, porque son nuestros jugadores referentes, pero también hay que ser conscientes de que si no pueden por lesión es mejor esperarlos a que estén bien. Tienen una ventaja y es que pueden recuperarse bien en estos meses de vacaciones”, dijo el exdelantero para ‘Zona Libre de Humo Radio’.

Y agregó que “James es un muchacho que quiere jugar y cualquier jugador quiere competir con su Selección. Es mejor no arriesgarlo porque en otros partidos puede ser vital”.

Finalizó diciendo que no le gustó no ver en la convocatoria a un jugador tan importante como lo es Johan Mojica. Pues Rueda no llamó a ningún lateral izquierdo neto para la fecha doble de Eliminatorias.

“A mí el jugador que si me duele que no lo hayan convocado es Johan Mojica. Es muy buen lateral izquierdo y también lo puede hacer de volante, de carrilero; Mojica es de muy buena ida y vuelta, y en esa zona tenemos falencias”, concluyó.