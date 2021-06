Tren Valencia: “Borja tiene carácter, ganas y nivel para Selección”

Miguel Ángel Borja consiguió el gol del agónico del empate por 2-2 de la Selección Colombia ante Argentina en la octava jornada de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022. Eso le sirvió para que le llovieran elogios y ser uno de los focos ahora en la Copa América 2021, en Brasil.

Es por eso que un apropiado del tema opinó sobre su aporte a la Tricolor. “Borja siempre ha sido un delantero que ha mostrado cosas interesantes en los pocos partidos que ha jugado. Muestra carácter, ganas, demuestra que tiene nivel para la Selección. Pero algunos técnicos no lo convocaron, porque no les justaba el juego de él. Para mí, es un atacante que, además, tiene suerte y le cae bien la ‘tricolor’. Le faltaba un técnico que lo conociera y que le diera más oportunidades y con Reinaldo se la ganó”, expresó Adolfo Valencia, en entrevista con Gol Caracol.

Por otro lado, se refirió a otro de los delanteros estrella del combinado patrio, quien no lució tanto en la doble fecha de las justas sudamericanas. “Por un partido uno no puede dejar de reconocer los méritos que ha hecho Duván Zapata en el fútbol italiano. Sabemos que su fuerte es el balón aéreo, pero si no le han llegado buenas pelotas es porque no hay muy buenos centradores, a excepción de Cuadrado”, apuntó.

Y ponderó la calidad en los hombres de ataque del equipo. “Va a haber una competencia sana entre los delanteros de aquí en adelante, porque están en un muy buen nivel y eso es lo que se quiere; que todos los que entren traten de aportar lo que tengan para que se pueda cumplir el objetivo, que es clasificar al Mundial y competir en la Copa”, dijo El Tren.