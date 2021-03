Todos los elogios para Santos Borré desde la prensa de Argentina

Rafael Santos Borré fue uno de los jugadores más destacados en la victoria de River Plate 5-0 sobre Racing en la Supercopa de Argentina.

El colombiano abrió el marcador al minuto 31′ tras un soberbio cabezazo dentro del área para vencer al portero Arias que no pudo hacer nada ante la velocidad que llevaba el esférico. Al minuto 67′ fue sustituido el exDeportivo Cali por Julián Álvarez.

Terminó el compromiso en el estadio Único del Santiago del Estero y empezaron los elogios para Rafael Santos Borré, quien más allá del goles, se asoció con su compañeros, trazó diagonales y provocó varias faltas en arco rival. Razón por la que la prensa de ese país emitió elogios para el ariete.

El Diario ‘Olé’ le dio una calificación de siete puntos y resaltó el gran momneto de Borré con el Millonario0′ “¿Estaba en duda por una molestia? Ni se notó, señores. Anticipo a Nery Domínguez y apertura del partido para el campeón: un frentazo perfecto, bien de goleador. Un rato después, hizo amonestar a Sigali”, escribió el medio.

As Argentina tituló su crónica con “Santos Borré abrió la goleada de River para llevarse la Supercopa”. Por su parte, Juan Pablo Varsky, por medio de Twitter, aplaudió lo hecho por el colombiano.

“Para retratar el aspecto cualitativo de los goles de Rafael Santos Borré no alcanza un tuit. Se necesitan varios. Es esencial aplicar contexto. Le convirtió a todos los grandes. A todos, pero quedarse solo con eso sería una injusticia”.

“Y no se puede soslayar su aporte en el juego: no es egoísta, se compromete con la recuperación de la pelota, sabe participar de un circuito de pases, tiene gen competitivo, no es muy alto pero le sobra astucia para convertir goles de cabeza.Borré es valiosísimo para River”, escribió el periodista.