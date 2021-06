Stefan Medina: “Los entrenamientos con Reinaldo Rueda son demasiado intesos”

Stefan Medina regresó después de la fuerte lesión que tuvo con la Selección Colombia y está listo para ocupar un lugar en el elenco principal del entrenador Reinaldo Rueda. “Todavía no sabemos si vamos a participar dentro del once o no. Hemos entrenado de gran manera estos días, estamos conociendo la metodología del profe, lo que quiere dentro del equipo y por supuesto, los que estamos acá queremos aportarle todo nuestro potencial, estaremos atentos con toda la satisfacción, la entrega, con todo el amor posible para sacar estos resultados importantísimos que nos vuelvan a meter en los puestos donde Colombia tiene que estar”, apuntó.

El futbolista de 28 años analizó el que será el primer rival de la Tricolor. “Perú es un gran equipo que en los últimos años ha venido creciendo demasiado futbolísticamente. Se hacen demasiado fuertes con sus laterales, ahí es donde nosotros tenemos que estar muy atentos y tener mucho cuidado dentro del área, marcando a los delanteros y a la posible llegada de los volantes. Va a ser un partido muy intenso en donde vamos a tener que estar muy concentrados y seguramente si estamos entregando nuestro máximo potencial podemos estar sacando un gran resultado”, dijo.

El lateral se mostró a gusto con lo que lleva entrenando con el estratega vallecaucano. “Estamos poco a poco conociendo su manera de trabajar, lo que hemos notado es que los entrenamientos son demasiado intensos, por supuesto con esa metodología moderna de siempre tener cerca el balón y darle un buen trato da la pelota”, concluyó.

Colombia se medirá a Perú este jueves a las 9:00 p.m. en el estadio Nacional, de Lima, en duelo correspondiente a las séptima jornada de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022.