Sin Quintero, James y Morelos, ¿habrá nuevos convocados a la Selección Colombia?

La convocatoria de la Selección Colombia que hizo inicialmente Reinaldo Rueda incluía 26 nombres. Ya hubo 3 bajas por diferentes situaciones y se sumó un nombre más. ¿Vienen otros cambios?

Finalmente Reinaldo Rueda no podrá contar con Juan Fernando Quintero por los protocolos de seguridad que se siguen en China. Allí está jugando para Shenzhen FC y le es imposible abandonar el país en estas fechas. El caso de James Rodríguez tiene que ver con su situación médica. El DT considera que no hay que exigirlo y prefiere que se recupere totalmente antes de contar con él. Y lo de Alfredo Morelos tiene que ver con su positivo por COVID-19.

▶: “La Selección Colombia necesita a James cuando esté al 500%, al 100 no es suficiente”

▶: James Rodríguez no fue a la Selección pero sí al DIM

▶: Todos los partidos oficiales que se ha perdido James Rodríguez con la Selección

Sin ellos, se sumó a Edwin Cardona a la convocatoria para completar 24 nombres. Para la Copa América se puede contar hasta con 28 futbolistas. Entonces la pregunta es: ¿Llegarán más a la lista que ya tiene Reinaldo Rueda bajo su mando? Se lo consultaron en la charla con la prensa que sostuvo este domingo.

“Ese es el trabajo que he estado realizando en estos días, pensándolo bien. Primero por la situación de nuestra Liga BetPlay. Estaba a la expectativa de estos juegos, la evaluación de esta situación y naturalmente que nadie esperaba lo de Quintero, James y Morelos. Ya se conversó lo de Edwin Cardona. Era sensible porque él desafortunadamente, aparte de la lesión, tuvo COVID y luego la miocarditis. Por eso quería que hiciera más volumen de fútbol para certificar que estaba en una mejor condición para que viniera sin correr riesgos. Estoy en esas horas de decidir dos nombres más que quizá pueda adicionar a la convocatoria para si es posible estos dos juegos y luego la Copa América”. Si es que convoca más, serán un par y lo dará a conocer en breve.

¿Los nombres que está pensando para la convocatoria de la Selección Colombia son de la Liga BetPlay?

Del certamen de Primera División en Colombia el DT Reinaldo Rueda ya citó a Aldair Quintana y Baldomero Perlaza (Atlético Nacional), además de Miguel Borja (Junior). Sabiendo eso y la posibilidad que mencionó de contar con otro par de hombres, esa fue otra consulta que se le hizo. Así respondió: “Estoy esperando evaluar una situación. Pueden ser 2 o 3 pero no creo que sea tan trascendental si son de acá o no, para no generar falsas expectativas”.