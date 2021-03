¡Sin colombianos! Formación del Everton vs. Southampton por Premier League

James Rodríguez y Yerry Mina no fueron convocados por Carlo Ancelotti para el duelo del Everton ante el Southampton por Premier League.

El encuentro entre Everton vs. Southampton comenzará a las 3: 00 p.m. (hora colombiana) en el Goodison Park, de la ciudad de Liverpool. Sin embargo, la noticia recala en que ninguno de lo dos colombianos (Yerry Mina y James Rodríguez) fueron convocados.

+ Richarlison: “Con James la conexión es excelente”

+ ¡Yerry Mina out! Ancelotti confirmó el tiempo que estará el colombiano afuera de las canchas

Aquí la alineación titular de Everton

Hace unos días se conoció que Yerry Mina no estaría para este compromiso tras la lesión que sufrió en el partido ante Manchester City por un problema en su gemelo, razón que lo tendrá fuera de las canchas por lo menos hasta el 10 del presente mes. No obstante, la mayor sorpresa es la no presencia de James Rodríguez.

El 10 colombiano ni siquiera estará en la banca de suplentes. La razón se desconoce y se cree que sea una decisión táctica por parte de Carlo Ancelotti. El ultimo juego del colombiano fue ante Liverpool en la victoria 0-2, allí jugó 62 minutos y salió, aparentemente, sin molestias físicas.

Los Toffes se ubican en la séptima casilla con 40 puntos, mientras que su rival llega a este encuentro en la posición 14 con 30 unidades. La próxima fecha para el equipo que es dirigido por Ancelotti será ante West Brown este jueves a partir de la 1:00 p.m.