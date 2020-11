Siguen las críticas para Yerry Mina, esta vez con Everton

El zaguero colombiano no pasa por un buen momento y volvió a ser criticado tras su presentación con el Everton ante Fulham por la Premier League.

Luego de mala presentación con la Selección Colombia, Yerry Mina volvió a tener minutos de juego, esta vez con el Everton de Inglaterra por la fecha 9 de la Premiere League. Sin embargo, su presentación no fue la mejor y volvió a ser criticado por la prensa inglesa tras ser protagonista en el primer gol que hizo el Fulham, rival de los ‘Toffees’.

“Atrapado con los pies planos por el empate del Fulham, cuando Reid lo pasó para anotar, y reaccionó lento en el segundo. No parece que haya sacado de su mente su partido de terror con Colombia“, escribió ‘Liverpool Echo’. , haciendo referencia al gol de Bobby Reid en el empate del Fulham al minuto 15`donde Mina no logró llegar con tiempo para cortar.

Follow and Retweet ⬅️ @Teajoel

Great team goal by Fulham. Scored by Reid. Fulham 1:1 Everton #FULEVE

pic.twitter.com/vedOTEEYgq

— Sports Extral💧 (@Teajoel) November 22, 2020