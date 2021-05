¿Si la situación en Colombia se mantiene, la Copa América podría cambiar de sede?

Se lo preguntaron al secretario general adjunto de fútbol de Conmebol, mencionándole también la posibilidad de que la Copa América 2021 se juegue solamente en Argentina.

Gonzalo Belloso respondió: “Estamos muy sobre la hora para cambiar. Toda la planificación de la Copa América lleva más de un año porque se iba a jugar en 2020. Hace más de un año venimos invirtiendo y trabajando, con las sedes listas, con obras y mejoras hechas y sería muy desafortunado tener que hacer algún cambio. Esperamos tener paz en Colombia a través del diálogo”.

A menos de 50 días del momento en el que está programado el inicio de la Copa América en Colombia (14 de junio con el juego Brasil vs. Venezuela en Medellín), eso buscan en Conmebol. Están a la expectativa y, públicamente, solo apuntando al Plan A. Pretenden que el certamen sí vuelva a jugarse en Colombia tal cual está establecido. Lo ratificaron este 7 de mayo a través de la entrevista que Belloso concedió en el diario Clarín.

Allí además, cuando le preguntaron si se ponían un plazo para esperar la solución de los problemas en Colombia, dijo: “Todo esto que está pasando es muy nuevo y nadie lo esperaba. La verdad es que no hemos puesto plazo. Estamos trabajando día a día. Veremos cómo está la situación la semana que viene para hacer un análisis más profundo”.

Eso se espera y se necesita para determinar qué va a pasar con la Copa América. Hay algo que a esta altura está clara. Lo respondió cuando le preguntaron su existe la posibilidad de que no se juegue: “Hoy digo que no. Para mí es muy difícil que no se juegue por todo lo que dije anteriormente. No se generan mayores contagios, todo está muy bien organizado y se puede jugar en este sentido ya que no generamos problemas de ninguna índole. Pensando en lo deportivo es algo muy importante jugarla porque es un año antes del Mundial y es clave para que nuestras selecciones se pongan a punto. Estamos trabajando. Creemos que es muy difícil que se suspenda, yo lo veo imposible. Después, no sé lo que pueda suceder en un país u otro y seremos respetuosos”, concluyó.