Si Chelsea no puede contratar a Haaland, tienen en la mira a un colombiano

Erling Haaland, uno de los jugadores más prometedores de la época, es pretendido por varios equipos, donde el Chelsea tiene la ventaja.

Uno de los jugadores que hoy en día tiene todos los reflectores encima, es el delantero noruego Erling Haaland, quien siempre aparece con el Borussia Dortmund y tiene muchos pretendientes en el mercado de fichajes para la próxima temporada. Según se ha conocido, el Chelsea es el equipo que lleva la delantera, pues el dueño del club, Román Abrámovich, ya aprobó 90 millones de euros para su trasferencia y las negociaciones van adelantadas.

Sin embargo, según se comentó en el medio Daily Star, en caso de que no se llegue a concretar esta operación, una de las opciones que tienen en consideración los ojeadores del Chelsea es el delantero colombiano Luis Fernando Muriel, quien está en el mejor momento de su carrera con el Atalanta con uno de los promedios goleadores más destacados en las ligas top de Europa.

Si bien, las experiencias de los jugadores colombianos en el equipo londinense no han sido las mejores (Falcao y Juan Guillermo Cuadrado), esto no es determinante para que no se esté considerando el fichaje del 9. Además, en este caso, se tiene muy en cuenta que es una opción mucho más económica en el mercado con relación a otros delanteros top.

De momento, se mantendrá como una alternativa de aquí al final de la temporada, donde deberá seguir con su regularidad para seguir llamando la atención de los equipos más importantes de Europa. En su momento generó expectativa con su fichaje por el Sevilla, pero no logró tener el mejor rendimiento.