Sergio Goycochea se salió de casillas en vivo en ESPN contra la Selección Colombia

Como parte de la previa de las fechas 7 y 8 de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, el programa ESPN Nexo invitó al exarquero gaucho Sergio Goycochea para hablar de la actualidad de Argentina en las justas sudamericanas, así como de su nivel para afrontar la Copa América 2021.

Así las cosas, los presentadores y panelistas le preguntaron al exfutbolista acerca del protagonismo del conjunto de su país en el torneo. “A la Selección Argentina la veo bien y siempre tiene que ser protagonista, esto no la pone en la obligación de ganar o ganar una competencia”, dijo, pero reconoció que no era momento de agrandarse como ya había pasado antes. “Sin entrar en la ‘argentiniada’ de decir que somos los mejores del mundo y otras cuestiones, creo que Lionel Scaloni tiene una selección con nombres y que está preparada para pelear y ser protagonista”, aseguró.

Ahí llegó la intervención de Carlos Valdés, exjugador cafetero que integra el staff del magazine, cuestionando al exguardameta sobre qué equipo llegaba mejor al certamen, si la Tricolor o la Albiceleste. “Argentina necesita, por historia, por la camiseta, necesita ser protagonista y creo que llega mejor parada que Colombia a esta Copa”, indicó.

A partir de ese momento el tono de la entrevista cambió porque los colombianos no estuvieron de acuerdo con esa opinión. “Permítanme decir que, para mí, Argentina llega mejor parada que Colombia y te lo argumento. Por proceso, porque ya lleva dos años con el mismo entrenador. No solo porque tiene a Messi, sino porque viene de un proceso que viene de menor a mayor. Y yo los escuchaba en la previa y ni ustedes mismos están contentos con la situación en la que llega Colombia a las fechas decisivas de Eliminatorias y a la Copa América”, agregó Goycochea.

A lo que Jorge Bermúdez refutó rememorando el famoso 5-0, para con esto justificar que no se necesita mirar el nivel de cada elenco sino el partido. “En 1993 decían lo mismo, que eran subcampeones del mundo, que venían mejor que Colombia y que Colombia estaba abajo y Argentina arriba. Y, como siempre, se ponen de bocones, y hay veces en que les toca comerse las palabras. Entonces es mejor no decir eso, con todo el respeto a Sergio, porque esto es fútbol. Usted que jugó, usted sabe que esto es fútbol”, dijo el Patrón.

La respuesta del exgolero fue contundente. “Sí, ya sé que es fútbol y todo lo que quieras. Pero vos me estás hablando de un partido que pasó hace 28 años, se dio ese partido y 5-0 nunca más”, expresó. Pero Bermúdez no se quedó con eso. “Pero también permítame pensar a nosotros que Argentina no es el súper equipo del mundo y no es la mejor Selección del mundo, que le va a pasar por encima a todos. No lo es, Argentina es un equipo bueno, pero no es el mejor equipo del mundo. No nos quiera meter el cuento de que Argentina es el mejor equipo del mundo, porque no lo es”, replicó.

La discusión terminó con mucho malestar por parte de Sergio Goycochea, quien levantó dos Copas América con Argentina. “Lamento que pongas en mi boca palabras que no dije. Yo no dije que éramos los mejores del mundo, lo único que te digo es que Argentina va a llegar más lejos que Colombia, ni somos los mejores del mundo ni nada”, concluyó, colgando la videollamada sin despedirse.

