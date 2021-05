¡Semana de Eliminatorias Sudamericanas!: Partidos, horarios y tabla de posiciones

Esta semana vuelven las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022 con la fecha 7 y 8 para definir las selecciones clasificadas al torneo más importante del mundo.

Luego de varios obstáculos y tener que aplazar la fecha FIFA del mes de marzo, finalmente estamos a quince días de volver a vivir la pasión del fútbol sudamericano donde nuestra Selección Colombia se medirá ante sus similares de Perú y Argentina, respectivamente.

Horarios de los partidos de esta semana (fecha 7 de eliminatorias)

Jueves 3 de junio

Bolivia vs Venezuela – 3:00 p.m. (Estadio Hernando Siles de la Paz)

Uruguay vs Paraguay – 5:00 p.m. (Estadio Centenario)

Argentina vs Chile – 7:00 p.m. (Estadio Único de Santiago del Estero)

Perú vs Colombia – 9:00 p.m. (Estadio Nacional del Perú)

​

Viernes 4 de junio

Brasil vs Ecuador – 7:30 p.m. (Estadio por definir)

Posiciones Eliminatorias al Mundial de Catar 2022

Nuestra Selección Colombia suma 4 puntos en sus primeras cuatro salidas, producto de una victoria, un empate y dos derrotas, las cuales conllevaron al despido de Carlos Queiroz de la dirección técnica para darle paso a Reinaldo Rueda, quien debutará ante los incas y tendrá una tarea difícil para cumplir con el objetivo: clasificar al Mundial.