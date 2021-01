Yerry Mina contó lo que sufrió en su mal momento con la Selección Colombia

Después de mucho tiempo, Yerry Mina volvió a hablar con los medios de comunicación y contó todo lo vivido en la ultima doble fecha de las Eliminatorias con la Selección Colombia.

Cabe recordar que Yerry Mina tuvo una negativa presentación en el compromiso que Uruguay venció 0-3 a Colombia en el Metropolitano de Barranquilla. Fue un encuentro donde no le salió nada bien al zaguero cafetero y tuvo que ver en el primer gol de los charrúas, además fue expulsado en los últimos minutos del cotejo.

+ James Rodríguez y su nuevo precio tras llegar al Everton

+ ¿El camerino de la Selección está roto? Esto dijo Ramón Jesurún

Por esa razón, el colombiano brindó una entrevista a ‘Directv Sports’, medio en el que confesó todo lo que sintió en ese momento donde fue centro de críticas, motivo por el que tampoco había hablado a la prensa internacional. Ahora pasa por un gran momento y es habitual titular con el Everton de Carlo Ancelotti.

“Cuando no se daban las cosas, sentía un vacío dentro de mí. Con la Selección nunca había perdido un partido como lo perdí (contra Uruguay). Fue duro para mí, porque cayó sobre mis hombros esa responsabilidad, porque no hice un buen trabajo, así que llovieron las críticas y eso me hizo más fuerte. Me dije, me sacaron de esa zona de confort y depende de mí si me quedo ahí o me tengo que parar. Y Carlo (Ancelotti) me ha ayudado mucho a mejorar. Antes sentía que tenía que demostrar, pero ahora juego como yo lo venía haciendo; soy yo mismo, peleo y cuando tengo que jugar, lo hago sin miedo”, confesó el nacido en Guachené.

Mina ha jugado 15 partidos con la camiseta del Everton en la presente temporada de la Premier League, todos ellos como titular donde ha anotado dos goles, siendo quizá el mejor momneto que ha tenido en el fútbol del viejo continente.