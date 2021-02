Steven Alzate, Tino Asprilla, Hugo Rodallega, Teo Gutiérrez y sus goles a Liverpool

Pasaron 10 años entre el anterior gol colombiano a Liverpool y el que anotó Steven Alzate con Brighton & Hove Albion. En total son 6 los goles de hombres de Selección Colombia a los Reds.

Faustino Asprilla fue el primero en anotarlos. Lo hizo en dos ocasiones con la camiseta de Newcastle. Empezó en 1996 con un tanto en un partido que Liverpool ganó por 4-3. Y repitió en 1997 en otro juego con idéntico marcador. El Tino fue pionero en los goles de hombres de Selección Colombia a Liverpool FC, con el dato no menor de no haber logrado triunfos en esos juegos.

Después está la historia de Hugo Rodallega y sus tantos con Wigan Athletic. En 2010 hizo el primero, aportando de esa forma para el histórico 1-0 de los suyos sobre los Reds. El gol se lo anotó a Pepe Reina en aquel Liverpool que dirigía Rafael Benítez; el equipo en el que estaba el colombiano era dirigido por Roberto Martínez. Ese mismo año el atacante repitió gol a Liverpool en el DW Stadium, ahora en un juego que terminó 1-1 (gol de Fernando Torres).

Teo Gutiérrez, jugando en la Europa League, es otro que le anotó a Liverpool. También lo hizo con Pepe Reina como arquero. Fue en la fase previa disputando el juego en Turquía con Trabzonspor. Aquel compromiso terminó 1-2 a favor del cuadro inglés que dirigía Roy Hodgson.

Ahora el que se suma a la historia de hombres de Selección Colombia con goles a Liverpool es Steven Alzate. El futbolista nacido en Londres y que ya jugó Eliminatorias con la Tricolor anotó con Brighton & Hove Albion jugando en Anfield Road. Hizo el tanto del 0-1 definitivo por la Premier League.

Buzzing to have scored my first @premierleague goal! Most importantly we take the 3 points tonight. Boys were class! I’ll take that one 😅🔵⚪️ @OfficialBHAFC pic.twitter.com/US8j4uf77V

— Steven Alzate (@stevenalzate98) February 3, 2021