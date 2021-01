Reinaldo Rueda cuenta la verdad: ¿Llega o no a la Selección Colombia?

Foto: Getty+ OneFootball

Hablando en entrevista para El Colombiano, Reinaldo Rueda evitó adelantar situaciones que no se han hecho oficiales respecto a su futuro. Ni Chile ha confirmado su salida ni la Federación Colombiana de Fútbol su llegada.

¿Por qué? A nivel de prensa, sobre todo en territorio chileno, ya se habló de su salida. El pasado 31 de diciembre cuando se vencía el plazo del que había hablado el presidente de la ANFP, la noticia respecto a él era su salida de la Selección. Incluso, en versión de La Tercera, se habló de una indemnización de 500 mil dólares para que se confirmara la situación.

Ahora el que habló al respecto fue Reinaldo Rueda. “Muchos amigos me han llamado a felicitarme, pero debo decir que no es cierto que sea el técnico de la Selección Colombia“. No hay algo oficial y él es el primero en manifestarse al respecto. Sí existe la intención, pero no se confirmado que sea una realidad. La Tricolor, tras la salida de Carlos Queiroz, lo tiene a él como primera opción para el cargo.

“La Federación Colombiana de Fútbol aún no confirma nada y no sé porque algunos periodistas se prestan para decir que ya soy el entrenador”, concluyó. Para que eso sea realidad, se debe confirmar su salida de Chile y en ese sentido, hay cláusulas en el contrato que todavía no se han cumplido. Influye mucho la situación económica. Eso es lo que ha detenido la determinación que, aun así, sería solo cuestión de tiempo.

Versión de la prensa chilena sobre Reinaldo Rueda

En el diario La Tercera, un par de días antes de que el DT hablara en El Colombiano, se informó: “La Federación Colombiana de Fútbol, Reinaldo Rueda y la Federación Chilena llegaron a un acuerdo para que el técnico dirija a la Tricolor rumbo a Catar 2022. Faltan términos legales y en las próximas horas se hará el anuncio”.

Eso todavía no pasó. El arreglo, al menos del lado del DT, no ha sido confirmado. Hay tratativas. Públicamente se supo que desde la Federación Colombiana de Fútbol se pidió autorización y se negocia con el entorno de Reinaldo Rueda para que deje a Chile y regrese a dirigir al combinado colombiano. Es una negociación en curso y todavía lejana al acuerdo, según el entrenador.

