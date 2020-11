Selección Colombia: lo último sobre Sebastián Villa

El canal argentino TyC Sports aseguró recientemente que Sebastián Villa será llamado por Carlos Queiroz para integrar la Selección Colombia durante las jornadas 3 y 4 de Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. Esta situación tuvo que ser aclarada por el abogado de la expareja del futbolista, debido al impase jurídico por el que este atraviesa.

El volante no ha integrado el plantel oficial de Boca Juniors desde que se reactivó el fútbol, ya que en el cuadro Xeneize decidieron que no jugará hasta que se resuelva el tema en los estrados. Sin embargo, el DT Miguel Ángel Russo lo ha ido acercando a amistosos.

“La anteúltima llamada que recibimos por parte de la dirigencia de Boca obedecía a la circunstancia respecto si Sebastián Villa volvería a entrenar o a jugar, si a ella le afectaría. Yo trasladé directamente la inquietud y Daniela, como en su momento dijo que lo perdonaba, dijo que no le importaba. La dirigencia de Boca nos consultó solo por Boca, no por la Selección Colombia. De la Federación Colombiana de Fútbol no tuvimos ningún llamado”, expresó Fernando Burlando, defensa de Daniela Cortés, exnovia del bellanita.

Asimismo, el profesional en derecho no descartó la presencia del extremo con la Tricolor. “En Colombia, Villa también es un ídolo. Esta circunstancia también le puede generar un problema a Daniela si el jugador tiene la posibilidad de ser convocado y no lo hacen por este tema. Nosotros, más allá de que perseguimos justicia, somos inteligentes. Yo no quiero generarle un drama, un problema a toda la familia de Daniela, por la sola circunstancia de que se encapriche con algo que tal vez no tiene un vínculo directo y que habla bien de ella en cuanto a considerar la dignidad del ser humano respecto de su trabajo. Yo tengo que salvar situaciones”, apuntó.

Si la mujer no tiene lío en que Sebastián Villa ejerza su carrera, en el equipo de Buenos Aires empezarán a contar con él para los octavos de final de la Copa Libertadores de América, cuando entrenen a Internacional de Porto Alegre.

Sebastián Villa en la Selección Colombia

Ya fue convocado a 6 partidos, todos ellos amistosos. Tuvo acción en los compromisos ante Venezuela, Argentina, Japón y Corea del Sur. Además fue suplente en los encuentros ante Estados Unidos y Costa Rica. Todos estos encuentros fueron entre 2018 y 2019.

La última vez en la que estuvo en cancha con la camiseta de la Selección Colombia fue el 26 de marzo de 2019. Ese día disputó 64 minutos del duelo ante la República de Corea en el Seoul World Cup Stadium. Fue titular y reemplazado por Luis Fernando Muriel en la caída por 2-1.

