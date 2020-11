Selección Colombia: ¡Respuesta del Presidente de la FCF sobre José Pékerman!

¿Hay posibilidades de un regreso de José Pékerman a la Selección Colombia? Aunque Carlos Queiroz sigue siendo el DT, se ha rumoreado con esa opción y por eso la consulta que se le hizo al presidente Ramón Jesurún.

Luis Carlos Vélez, director de noticias de La FM, logró tal respuesta. A través de un chat se comunicó con el mandatario de la Federación Colombiana de Fútbol para consultarle por esa posibilidad en la Selección Colombia. Así lo informó en programa al aire en dicha cadena radial.

Contó el intercambio de mensajes que tuvo con Ramón Jesurún. En la versión que dio al aire, informó haberle escrito: “Querido Ramón. Están diciendo que usted quiere que regrese José Pékerman a la Selección Colombia y que usted mandó el mensaje. ¿Es cierto?”. Enseguida reportó la respuesta que recibió: “Falso, no es cierto. Puede decirlo on the record”.

Después de decirlo públicamente, Luis Carlos Vélez replicó la información a través de su cuenta en Twitter: “Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, le dice a La FM que no son ciertos los rumores que afirman que esté buscando, directamente o con enviados, al Profesor José Pékerman como reemplazo de Carlos Queiroz”.

Así está la situación con Carlos Queiroz en la Selección Colombia

Dicha situación inexistente con José Pékerman -según dice Ramón Jesurún– hace parte de la actualidad que mantiene a Carlos Queiroz en la Selección Colombia. Más allá de las derrotas recientes con Uruguay y Ecuador y la situación de la Tricolor en la Eliminatoria Sudamericana rumbo a Catar 2022, él sigue siendo el entrenador.

Se mantiene la expectativa con su futuro. La opción de salida depende de la decisión que él tome de alejarse. De lo contrario, sería la Federación Colombiana de Fútbol la que tendría que indemnizarlo si es que se decide su salida. También está la posibilidad de una negociación en esa parte.

Carlos Queiroz en su más reciente rueda de prensa