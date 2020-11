¿Quién es el Luis Suárez convocado a la Selección Colombia?

Su nombre completo es Luis Javier Suárez Charris. Nació en Santa Marta, tiene 22 años y está jugando en la Primera División de España con la camiseta de Granada CF (8 partidos, un gol). Tendrá su primera experiencia en Selección Colombia.

Y con eso se cierra la posibilidad que en algún momento de su carrera se intentó, de jugar para la Selección de España. Es que allí desarrolló gran parte de su carrera. Y sí, se llegó a hablar de tal posibilidad. Su respuesta era clara sobre ella.

Se la dijo al Periódico de Aragón en septiembre de 2019: “Estoy contemplando jugar con España porque con Colombia pasó una situación que no me agradó para nada y que me molestó mucho. Estaba en Segunda B en el Granada B y, aunque no era un titular indiscutible, estaba jugando y metiendo goles. Había un compañero colombiano que no iba ni convocado y a mí no me llamaron para la sub-20 ni para una concentración y a él sí para un torneo en Perú. A partir de ahí tengo ese enfado con ellos. Si en España me dan la oportunidad bienvenida sea y no dudaré en ir”.

Eso no pasó. No lo llamaron de España y ahora sí apareció la opción en Colombia. Luis Suárez Charris fue convocado por Carlos Queiroz a los partidos de las Fechas 3 y 4 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a Qatar 2022. Sin la posibilidad de contar con Radamel Falcao García, Jhon Córdoba y Rafael Santos Borré, su nombre fue elegido para el ataque. Está convocado junto a James Rodríguez, Alfredo Morelos, Luis Díaz, Luis Fernando Muriel y Duván Zapata para el puesto.

La carrera de Luis Suárez Charris

Cuando tenía 16 años jugó un torneo en Colombia en el que anotó 26 goles. Hizo parte de Leones FC y rápidamente se fue a hacer una prueba en el Cruzeiro de Brasil. Además probó suerte en Sampdoria, bajo la atenta mirada de la Familia Pozzo (dueña de Udinese y Watford FC).

Sampdoria no lo fichó por ser extracomunitario y entonces pasó a negociar con Watford FC, el equipo inglés que compró sus derechos deportivos. De ahí salió a la División de Honor juvenil del Granada (otro equipo de los Pozzo). Estuvo medio año ahí. Luego jugó con Real Valladolid, Gimnastic de Tarragona y Real Zaragoza, antes de pasar a Granada CF. Viene de una temporada en la que hizo 19 goles en 39 juegos de la Segunda División de España.

