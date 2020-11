Pibe Valderrama sobre la Selección Colombia: “3-0 y 6-1 es vergüenza, es pena”

Como ya es habitual, El Pibe Valderrama analizó la jornada de Eliminatorias al Mundial de Catar 2022 y esta vez usó fuertes palabras para describir las dos goleadas recibidas por la Selección Colombia a manos de Uruguay y Ecuador.

“Hoy sí es un día bravo, pero bueno tenemos que enfrentar las situaciones con pena, con humillación y con vergüenza. Pero esto continúa y hay que seguir pa’lante”, expresó el ídolo y jugador histórico de la Selección Colombia.

▶: Caracol Radio: “Estos son los jugadores de Colombia que se pelearon en la concentración”

▶: Carlos Antonio y el “partido sospechoso” de la Selección Colombia

▶: ¿Carlo Ancelotti como DT de la Selección Colombia? Así responde…

El exfutbolista le habló al plantel Tricolor. “A los muchachos les mando un mensaje: pa’lante. Ya ustedes han vivido esto y si no lo han vivido, siempre hay una primera vez. Ahora hay que unirse, el objetivo está ahí. ¿Cuál es el objetivo? Campeonato Mundial. La clasificación al Mundial. Y ¿es fácil? Ya sabemos que no es fácil ir a un Campeonato Mundial. Y ustedes lo saben porque han vivido eso. Este momento nunca lo habían vivido. Perder dos partidos seguidos con pena, con humillación, como sentimos todos los colombianos, no lo habían vivido ustedes. Pero tienen experiencia para salir del momento complicado que se está viviendo ahora en el fútbol colombiano”, dijo.

El Pibe Valderrama pareciera que quiso tocar un tema entre líneas. Un rumor que viene siendo polémico en redes sociales: los problemas internos de los jugadores. “3-0 y 6-1 es vergüenza, es pena, que es lo que tenemos todos los colombianos. Seguro que sí, más ustedes que están allá adentro peleando esa vaina. ¿Qué hay que hacer? Unirse. ¿Cuando uno está en el suelo qué tiene que hacer? Levantarse. Y ustedes lo pueden hacer. Eso es un mensaje que les mando de cariño y de corazón, como colombiano. Yo sé que no es fácil pero no imposible. Únanse como equipo, individualmente no sirve. Unidos logran lo que quieren. Hay que cambiar todo. Carácter, actitud, verraquera, vamos que ustedes la tienen, ya lo han demostrado. Pero eso sí, unidos. Únanse que apenas van cuatro fechas. Si se unen, logran el objetivo”, concluyó.

Este es el video de Carlos El Pibe Valderrama y sus impresiones sobre la Selección Colombia:

Tabla de posiciones de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a Catar 2022