Periodistas colombianos que piden la salida de Carlos Queiroz

Las dos estrepitosas derrotas de la Selección Colombia en las jornadas 3 y 4 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Catar 2022, han dejado varías reacciones fuertes contra el técnico Carlos Queiroz. Varios integrantes de la prensa del país le piden su renuncia.

El 0-3 a manos de Uruguay en Barranquilla ya había sido motivo de críticas, no solo por el resultado, sino por la actitud del equipo en cancha. Pero el 6-1 de Ecuador en Quito fue el límite de un plantel colmado de figuras que no funcionó, que no tuvo ideas, que no pareció querer algo mejor.

Los periodistas más reconocidos trinaron opiniones sobre el entrenador de la Tricolor. Acá algunos de esos mensajes:

Ustedes criticando a Queiroz porque perdió 3-0 y 6-1.

En fin, la hipocresía. — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) November 18, 2020

Queiroz no renunció ayer, debe ser hoy, el lunes es tarde, algunos de la Federación igual. ¿Van a esperar a marzo y perder los puntos contra Brasil y Paraguay? Por una vez piensen en el país, no en sus intereses.#LaVidaEsComoElFútbol – nov 18 de 2020https://t.co/uMVYEKnYXF — Jorge Hernán Peláez (@jhpelaez) November 18, 2020

#LaCulpaEsDe de todos, más de los jugadores que de Queiroz, pero siempre el puesto lo pierde el DT y tendrá que irse. — Andres Torres D (@andrestorresd) November 18, 2020

A quién prefiere para reemplazar a Queiroz. Ayudémosle a la @FCF_Oficial a pensar rápido . — Andres Marocco (@andresmarocco) November 18, 2020

En la noche anterior Carlos Antonio Vélez, uno de los comunicadores más polémicos del país, puso en entredicho la transparencia del juego del combinado patrio.

Partido y resultado “saca técnico” y “saca jugadores”… juego anormal, sospechoso y raro. Se les notó el freno de mano. Hay mucho jugador afectado por q se les acabó la joda y la zona de confort. Ese era el riesgo si venía alguien exigente.listo! Q se vaya el Mister,pero no solo — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) November 17, 2020

Iván Mejía Álvarez fue más diplomático:

Y ahora la selección mayor es una vergüenza. No hay nada para destacar en sus últimos partidos.

Es una crisis institucional, procesos marchitos, ausencia de liderazgo y talento para encontrar soluciones. El fútbol y el pais necesitan un cambio total. — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) November 18, 2020

Y hasta los que poco tienen que ver con el deporte se atrevieron a opinar:

Adiós Queiroz. Todo una vergüenza — Luis Carlos Vélez 🌎 (@lcvelez) November 17, 2020

¿Servirá la presión y se irá Carlos Queiroz de la Selección Colombia?

