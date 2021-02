Los difíciles momentos en la vida de Des McAleenan

Des McAleenan, el entrenador de arqueros que trabajó en la Selección Colombia con Carlos Queiroz, fue encontrado muerto en su casa en Dublín (Irlanda). Fue el fin de una vida llena de difíciles momentos que él hizo públicos.

Ahora en el momento de su muerte y de acuerdo a fuentes cercanas, había sufrido depresión durante los últimos meses. Esos eventos, infortunadamente, habían sido comunes en su vida. Lo contó en entrevista con The 42 en octubre de 2019 cuando estuvo en la ciudad portuaria española de Alicante. Atendió un Dugout y habló de todo.

-“Cuando regresé de Arabia Saudita tuve una lucha horrenda, horrenda contra la depresión”

-“Soy muy filosófico. Y cuando miras hacia atrás en el viaje, es solo una tremenda sensación de gratitud la que tengo. Antes albergaba amargura y resentimiento”.

-“Luché perversamente. Aún me deja cicatrices. Tengo un profundo conocimiento y empatía con las personas que atraviesan momentos oscuros. Estaba en Belfast y solo recuerdo el dolor de estar tan completamente perdido. Quería dejar el fútbol. Quería renunciar a todo. Fue algo espantoso y horrible por lo que pasar”.

-“Tengo un mejor amigo que perdió a un hijo por suicidio y quería que fuera a Dublín. Y yo era solo un caparazón en el auto. Me sentí tan mal por él porque seguía pensando que estaba provocando recuerdos de él enterrando a su hijo. Pero aun así, incluso con eso, quería ayudarme y acercarse a mí. Y con el amoroso apoyo de mi familia, comencé a reconstruir las cosas nuevamente. Solo necesitaba un empujón. A veces, cuando estás deprimido, solo necesitas algo. ¿Sabes cuándo un coche se atasca en el barro y las ruedas empiezan a girar y no puede ir a ninguna parte? Solo necesitas un poco de madera debajo de la rueda. Necesitas agarrar algo. Necesitas algo que te haga creer que las cosas cambiarán. Fui a Noel Kelly en Stella Maris y me dejó hacer un poco de entrenamiento. Ahí el amor volvió. Volví a enamorarme del juego. Empecé a sentirme realmente positivo. Y ese fue el gancho para mí. Bajé todas las noches y fue una gran parte de mí volver a estar bien”.

-“Cuando vivía en Jersey, en un barrio encantador llamado Maplewood, tuve una gran vida. Pero empecé a acumular un montón de mierd%, cosas que en realidad pensabas que significaban algo. Pero cuando te ves obligado a dejar todo y tienes que tomar decisiones, te das cuenta de que todo lo que te preocupaba era una mierd%. Los trajes y los zapatos: literalmente lo dejé todo porque fui a Arabia Saudita. Y desde entonces me he convertido en un vagabundo. Paso mucho tiempo en Connecticut. Existe una amistad eterna con Johnny Vaughan, un mejor amigo, que dirige un gran pub irlandés en Hartford. Ha sido la piedra en mi vida. Entonces la mitad de mis cosas están en su lugar. Tengo ropa en Dublín y tengo ropa en México. Pero me di cuenta de que todo es una mierd%. El dinero, las posesiones. El momento en el que más feliz es compartir momentos en el campo o tomar una copa de vino con amigos. Todo lo demás no significa nada. Se trata de los momentos en los que compartes algo con alguien y te sientes vivo. Debido a que pasé por una mala racha, realmente me siento agradecido”.