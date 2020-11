Selección Colombia hoy: lo último sobre Carlos Queiroz

¿Se va o no Carlos Queiroz de la Selección Colombia? El diario Record en Portugal informó que sí se irá y que ya se negocia su salida. Horas después, el diario El Tiempo en Colombia, citando fuentes de la Federación Colombiana de Fútbol, aseguró que la decisión no está tomada.

Tres días después de la segunda derrota de la Selección Colombia en la Eliminatoria Sudamericana rumbo a Catar 2022, se mantiene la expectativa respecto al futuro del equipo tricolor. Estar en la séptima casilla de las posiciones y haber ganado un solo partido de cuatro ha despertado todo tipo de especulaciones.

En lo que se refiere puntualmente al entrenador Carlos Queiroz, de su parte lo último que se supo públicamente fue lo que dijo tras el compromiso en Quito. Allí no dio señales de alejamiento. Es más, habló de recuperación para los partidos que vienen ante Brasil y Paraguay. Después de eso el tema se ha tocado en el ámbito privado y en medios de comunicación se han publicado diversas investigaciones.

El Diario Record en Portugal, país en el que se nacionalizó Carlos Queiroz, ofreció la suya informando que “dejará la Selección Colombia por 2 millones de euros”. Asegura que hay negociaciones en marcha para confirmar la salida del entrenador a través de la cláusula que se encuentra en el contrato.

Luego llegó la investigación de EL TIEMPO, que consultó con fuentes de la Federación, que no confirmaron la versión. “Lo único que dan por seguro es que la decisión no está tomada. Uno de ellos, muy influyente en el comité ejecutivo, manifestó que están analizando el tema con calma para no tomar una decisión en caliente y evitar que el ‘remedio sea peor que la enfermedad’. Indica que analiza su posición para emitir así un concepto”.

Por ende se concluye que en este momento no hay algo claro respecto al futuro de Carlos Queiroz en la Selección Colombia. Su alejamiento o no es algo que sigue en cuestión de análisis. Sí está claro que hay preocupación por los recientes resultados y de ahí se deriva la posibilidad de su salida.

Tabla de posiciones de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a Catar 2022