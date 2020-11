¿Hubo problemas entre Carlos Queiroz y David Ospina?

Llamó la atención que David Ospina no atajara ante Ecuador. En ese momento se argumentó un problema físico para su ausencia. ¿Fue eso o tuvo un problema con Carlos Queiroz? Empezó a especularse con el tema.

Luego de unos días en los que -según se apreció en el material publicado por la Selección Colombia de sus entrenamientos- David Ospina estuvo trabajando a la par del grupo, hubo sorpresa con la formación titular. ¡No estuvo! Una hora antes del partido en Quito se conoció que el arquero elegido por Carlos Queiroz para el juego sería Camilo Vargas.

En ese momento hubo versión oficial de la Selección Colombia: “El jugador David Ospina presentó una limitación física después del partido ante Uruguay. Luego de todos los esfuerzos médicos para recuperar al jugador, desafortunadamente no fue posible, y queda fuera del partido ante Ecuador”. Así que no jugó.

Ahora que mucho se está hablando de manera extraoficial y diversos medios de comunicación brindan informaciones que dicen conocer de la interna de la Selección Colombia, surgió la versión de un conflicto entre el arquero y el entrenador. Eso habría desatado en la decisión de dejar afuera del compromiso al guardameta del Napoli.

Versión del Diario Marca sobre Carlos Queiroz y David Ospina

“(…). Llegó después en Quito el enfrentamiento entre David Ospina y el entrenador. El portero no estuvo de acuerdo con las decisiones del portugués y se negó a jugar después de una acalorada discusión en el camerino del estadio de la Liga de Quito. Terminó atajando Camilo Vargas que quedará marcado por haber sido el portero de la máxima goleada en los últimos años de la Tricolor”, informó.

Esta versión se suma a la contada en La Luciérnaga (Caracol Radio), respecto a una pelea entre los futbolistas. “Ya en Barranquilla habían peleado. El equipo parece que está roto. James Rodríguez en Barranquilla se había agarrado con Jéfferson Lerma y con Dávinson Sánchez. De ahí venía una cosa antipaticona. Y cuando Queiroz los regañó, respondieron, ‘nosotros rendimos y no nos moleste’, más o menos. Uno de los que dijo eso, no lo metieron a jugar. Esto es de buena fuente, si no, no lo mencionaría”, informó la periodista María Alejandra Villamizar.

