Dávinson Sánchez relató sus dificultades antes de llegar al fútbol

Durante un evento organizado por la fundación social del Tottenham Hotspur, Dávinson Sánchez contó detalles de las dificultades por las que pasó antes de ser futbolista profesional.

“Vi muchas cosas malas como drogas, gente robando. Conozco amigos que tomaron lo que yo llamo el camino fácil y algunos de ellos hoy están muertos o en la cárcel, estaban involucrados en cosas malas. Pero también tengo amigos de la escuela que tomaron el camino correcto y ahora tienen buenos trabajos y son buenos padres, hermanos e hijos. Todo depende del camino que usted elija y el camino más fácil nunca fue una opción para mí”, explicó el defensor.

Antes de que Atlético Nacional lo pusiera a debutar en el fútbol colombiano, el central sorteó situaciones complejas en su natal Caloto, Cauca. Sus condiciones económicas y sociales lo hicieron buscar rumbos para salir adelante y siempre supo reponerse al duro ambiente que lo rodeó. Su progenitor fue el principal apoyo para que desarrollara cualidades en el balompié.

“Mi padre solía llevarme y no siempre era fácil porque también tenía que llevar comida a la casa. Yo entrenaba todos los días después de la escuela y luego tenía que tomar tres buses para llegar a casa, me demoraba al menos dos horas. Cuando empecé a ir a entrenar, mi padre me llevaba pero eso significó que teníamos que comprar dos pasajes y no fue fácil para nosotros. Costaban dos libras esterlinas (menos de 1.000 pesos colombianos) cada uno, pero eran dos o tres buses”, relató.

Por esa razón, el zaguero prefirió empezar a asistir solo a las prácticas para no generar gastos extras. “Sabía que a la familia le estaba costando demasiado dinero, así que un día, cuando tenía unos diez u once años, le dije a mi papá: ‘Mira, esto nos está quitando los ahorros, conozco las carreteras y los paraderos, así que ahora tengo la edad suficiente para viajar por mi cuenta’”, agregó.

Dávinson Sánchez estuvo en el cuadro Verdolaga entre 2013 y 2016, logrando dos veces ser campeón del torneo, una de la Superliga y su título más importante, la Copa Libertadores. De ahí fichó por el Ajax de Ámsterdam FC (2016-2017), para luego integrar el Tottenham Hotspur FC.

