¡Confirmado! El otro partido de la Copa América 2021 que se jugará en Bogotá

Quedó oficializado por parte de la Conmebol que habrá un cambio de sede: Bogotá acogerá un partido de los cuartos de final. Así que la Capital de la República en total será sede de 4 compromisos.

Tras la polémica que generó el hecho de saber que la Selección Colombia no jugaría en Bogotá ninguno de sus partidos de la fase de grupos, hubo una petición formal para un cambio en el calendario. Ya Conmebol respondió y aunque no le dio ninguno de esos compromisos, sí le asignó uno de los cuartos de final en el que podría estar la Tricolor (debe ser primero en el grupo).

▶: Parte médico oficial de la lesión de Edwin Cardona en Boca Juniors

▶: ¡Oficial! Fechas, estadios y rivales de la Selección Colombia en la Copa América 2021

▶: Fixture oficial de la Copa América 2021

La Conmebol respondió: “por la presente ponemos en conocimiento a las Asociaciones Nacionales que tras estudiar la petición de la Federación Colombiana de Fútbol, pedido apoyado por la Alcaldía de Bogotá, la Conmebol ha decidido modificar la sede que por los cuartos de final deban disputar los equipos 1B y 4A”.

En principio este partido estaba previsto para el estadio Metropolitano de Barranquilla. Ahora será en Bogotá, que en total acogerá estos 4 compromisos en la Copa América 2021: Venezuela vs. Ecuador (fase de grupos), Ecuador vs. Brasil (fase de grupos), cuartos de final entre el 1B y el 4A; y el compromiso por el Tercer Puesto. La Selección Colombia podría estar en alguno de los dos últimos.

Para que la Selección Colombia juegue en Bogotá tendría estas dos posibilidades:

-Ganar el Grupo B en el que es rival de Brasil, Venezuela, Ecuador y Perú. Así jugaría los cuartos de final en El Campín.

-Avanzar a la semifinal y perder esta llave. De esa forma jugaría en El Campín por el tercer puesto.

De momento los partidos de la Selección Colombia serán en: vs. Ecuador (en Barranquilla), vs. Venezuela (en Medellín), vs. Perú (en Cali) y vs. Brasil (en Barranquilla).

Respuesta de la Conmebol sobre Bogotá y la Copa América 2021