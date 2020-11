Pasó una semana del momento en que la Selección Colombia cayó goleada en Ecuador (6-1). Y por ahora, públicamente, no se han informado decisiones de lo que pasará con el DT Carlos Queiroz. El periodista Carlos Antonio Vélez dice tener información al respecto.

“En este momento el técnico de la Selección Colombia es Carlos Queiroz. No lo van a echar, no ha renunciado y no sé si vaya a renunciar. En las reuniones lo han notado con ganas de irse, pero no lo ha expresado mediante un documento”, fue lo primero que dijo Vélez en el programa radial Planeta Fútbol (Antena 2, RCN Radio).

▶: ¿Así empieza la despedida de Carlos Queiroz de la Selección Colombia?

▶: ¿José Pékerman podría regresar a la Selección Colombia?

▶: TNT Sports: “Si se confirma la salida de Queiroz, el máximo candidato es Bolillo Gómez”

De momento no hay pronunciamiento oficial de la Selección Colombia ni de Carlos Queiroz. Frente a la opinión pública, la situación se mantiene tal cual estaba antes de los partidos ante Uruguay y Ecuador. El exentrenador de Real Madrid es el DT y poco más que eso. Para que algo cambie, parece, se espera que él sea quien tome la determinación de la salida.

Así lo asegura Carlos Antonio Vélez: “Dicen que están arreglando, pero el único arreglo es que él renuncie para liberarse del pago. La Federación Colombiana de Fútbol no está arreglando nada con él”, concluyó. Se concluye que del lado de la Selección Colombia no hay intenciones de salir de él a través del pago de la rescisión de su contrato”.

Más de Carlos Antonio Vélez sobre Queiroz y la Selección Colombia

“En lo que sí están empeñados es en cambiarle el entorno porque gran parte de lo que ha pasado se debe a lo muy mal rodeado que está por la cuota colombiana”. No dio nombres. ¿Quiénes pueden ser? El colombiano del cuerpo técnico es Arturo Reyes.

Finalmente Carlos Antonio Vélez dijo que al DT le pondrían condiciones para las jornadas que vienen en la Eliminatoria: “vivir en Colombia, hacer microciclos, tener un plan B, atender la liga local, comunicarse con los técnicos de los clubes, activar el proceso de menores, mejorar el idioma y no dejarse influenciar… todo lo que venía haciendo muy bien hasta que lo empezaron aconsejar mal”.

Lo que decía Carlos Queiroz antes de la derrota ante Uruguay