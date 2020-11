Fotografía: GETTY + OneFootball

Existe tal versión que apunta a desencuentros en el interior de la Selección Colombia en las recientes fechas de la Eliminatoria. Y adentrándose en ella, en La Luciérnaga (Caracol Radio), profundizaron en el tema dando algunos nombres involucrados en lo que habría sucedido.

Fue María Alejandra Villamizar, periodista de dicho reconocido programa radial, la que dio a conocer los nombres de aquellos futbolistas que habrían protagonizado una serie de altercados durante la concentración de la Selección Colombia en los partidos ante Uruguay (0-3) y Ecuador (6-1).

▶: Carlos Queiroz tendría las horas contadas en la Selección Colombia

▶: Carlos Antonio y el “partido sospechoso” de la Selección Colombia

▶: ¿Carlo Ancelotti como DT de la Selección Colombia? Así responde…

Así empezó su información: “Estuvieron de rumba en Ecuador y Carlos Queiroz los regañó. Uno de los que regañó, no estuvo en el juego. Son datos que a mí me llegan porque mi fuente no es el fútbol, advierto. Pero parece que la cosa fue por ese lado”, dijo al aire en La Luciérnaga.

Luego empezó a dar nombres: “Ya en Barranquilla habían peleado. El equipo parece que está roto. James Rodríguez en Barranquilla se había agarrado con Jéfferson Lerma y con Dávinson Sánchez. De ahí venía una cosa antipaticona. Y cuando Queiroz los regañó, respondieron, ‘nosotros rendimos y no nos moleste’, más o menos. Uno de los que dijo eso, no lo metieron a jugar. Esto es de buena fuente, si no, no lo mencionaría”, concluyó.

La versión de La Luciérnaga sobre lo sucedido en la Selección Colombia

Blu Radio y la versión de lo que les dijo Carlos Queiroz a los jugadores en Quito

Esta es una versión surgida en el programa Blog Deportivo, de la emisora Blu Radio. Revelan que el técnico de la Selección Colombia fue directo con los jugadores.

“Les preguntó que si él era el problema colocaba su cargo a disposición pero que se lo dijeran”. También aclaró que cuando él aceptó este cargo fue más por el reto profesional, que alguna decisión inclinada por dinero.

Tabla de posiciones de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a Catar 2022