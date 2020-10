En Argentina se maneja un rumor que implica nuevamente a Sebastián Villa. Al parecer, Atlético Mineiro (Brasil) estaría ofreciéndole a Boca Juniors unos 7.500.000 de dólares por el 50% del jugador.

Aunque el club tomó la radical decisión de no contar con el futbolista desde que su exnovia lo denunciara por violencia de género, tampoco ha querido hacer negocio con otro equipo, pese a los llamados del Sporting de Lisboa, Los Ángeles Galaxy y el Getafe CF. Sin embargo, todo indica que esta vez el monto es más que tentador y van a aceptar la propuesta que encabeza Jorge Sampaoli, actual director técnico de los brasileros.

Seguramente el exfutbolista de Deportes Tolima estará enfocando todas sus energías para que así sea, ya que sus días en el cuadro Xeneize se tornan difíciles, pues a pesar de que entrena y al interior del plantel se rumora que a partir de lo sucedido es mucho más responsable y asiste a cada práctica, no aparece ni en los juegos amistosos.

“A mí ni me avisaron ni me dijeron de ninguna sanción ni nada. Me preparo para estar a disposición del cuerpo técnico. Quiero estar, estoy contento con la gente por el apoyo, muy agradecido. El día que me toque voy a dar lo mejor de mí como siempre lo he hecho”, expresó el bellanita meses atrás para TyC Sports.

Lo cierto es que Sebastián Villa tiene una cláusula de salida de Boca Juniors de 30 millones de dólares y que en el Azul y Oro no actuará de nuevo hasta que la justicia no defina su situación. ¿Lo dejarán ir al Atlético Mineiro?