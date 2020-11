Selección Colombia: Hernández Bonnet, James Rodríguez y una nueva “revelación”

James Rodríguez emitió un comunicado desmintiendo supuestas informaciones alusivas a agresiones o disputas en la Selección Colombia tras los partidos con Uruguay y Ecuador. Aun así, el periodista Javier Hernández Bonnet se mantiene en la versión y dio más detalles de lo que él asegura que pasó.

“¿A quiénes han involucrado en el conflicto? A Wilmar Barrios, Jéfferson Lerma, Juan Guillermo Cuadrado, a James…James Rodríguez sí se encuentra en el conflicto. Fue Luis Fernando Muriel el que lo apercolló. Eso fue antes del partido frente a Ecuador. Luego ellos se sentaron y conversaron después de lo sucedido”, explicó Hernández Bonnet en el programa Blog Deportivo (Blu Radio).

Y agregó: “Nada tienen que ver con lo sucedido a otros que han mencionado como Lerma, Cuadrado, Barrios o Luis Díaz”, dijo el director general del GOL CARACOL respecto a la versión que él sostiene y que dice tener confirmada, incluso con unos chats que la validan.

Dentro de lo oficial, tanto del lado de James Rodríguez como de la Federación Colombiana de Fútbol desmienten que algo así haya sucedido. Es más. El futbolista agregó en su comunicado que “pide no caer más en la desinformación de estas calumnias. Los responsables y creadores de estas historias falsas solo pretenden fomentar discordia y caos afectando mi nombre, por lo que procederé en ley donde sea necesario”.

Versión del Diario Marca sobre Carlos Queiroz y David Ospina

“(…). Llegó después en Quito el enfrentamiento entre David Ospina y el entrenador. El portero no estuvo de acuerdo con las decisiones del portugués y se negó a jugar después de una acalorada discusión en el camerino del estadio de la Liga de Quito. Terminó atajando Camilo Vargas que quedará marcado por haber sido el portero de la máxima goleada en los últimos años de la Tricolor”, informó.

Esta versión se suma a la contada en La Luciérnaga (Caracol Radio), respecto a una pelea entre los futbolistas. “Ya en Barranquilla habían peleado. El equipo parece que está roto. James Rodríguez en Barranquilla se había agarrado con Jéfferson Lerma y con Dávinson Sánchez. De ahí venía una cosa antipaticona. Y cuando Queiroz los regañó, respondieron, ‘nosotros rendimos y no nos moleste’, más o menos. Uno de los que dijo eso, no lo metieron a jugar. Esto es de buena fuente, si no, no lo mencionaría”, informó la periodista María Alejandra Villamizar.

Tabla de posiciones de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a Catar 2022