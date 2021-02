¿Cuántos son los goles de Duván Zapata a David Ospina?

En Copa Italia volvió a darse el duelo entre Duván Zapata y David Ospina. En el partido de vuelta en Bérgamo se enfrentaron por sexta vez y se dio el tercer gol del exatacante de América de Cali al exarquero de Atlético Nacional.

La historia de partidos entre ellos se remonta a los duelos en Italia. Ya se enfrentaron 4 veces en partidos de la liga italiana y 2 de la Copa. Duván Zapata le hizo 3 goles en esos duelos; el arquero, por su parte, evitó sus tantos en la otra mitad de los compromisos e incluso dos veces sacó el arco en cero.

La primera vez que se enfrentaron fue el 3 de diciembre de 2018 en el Gewiss Stadium de Bérgamo. Los dos fueron titulares y el triunfo por 1-2 fue para el equipo que contó con David Ospina. Eso sí, Duván Zapata aportó el gol del descuento. Le anotó a su compatriota a los 56 minutos.

Nuevamente hubo partido entre ellos el 22 de abril de 2019 en el estadio San Paolo. Esta vez el festejo fue de Atalanta. Se impuso por 1-2 y otra vez Duván Zapata marcó. Esta vez hizo el empate parcial a los 69 minutos tras asistencia de Hans Hateboer. David Ospina luego recibiría un gol de Mario Pasalic.

El tercer duelo se llevó a cabo el 2 de julio anterior. Se dio en el estadio de Atalanta y lo ganó el local por 2-0. Los dos colombianos fueron titulares, aunque David Ospina solo estuvo 30 minutos en cancha. Salió por un fuerte golpe en la cabeza. Duván Zapata no anotó.

El duelo que sigue, cronológicamente hablando, se dio en octubre de 2020. Terminó 4-1 a favor del Napoli. Duván Zapata solo jugó el primero tiempo. Y David Ospina, además de la victoria, festejó una asistencia. Sí, el gol de Victor Osimhen (el cuarto del juego), nació de un pase suyo.

Finalmente están los duelos de la reciente Copa Italia. Napoli y Atalanta se cruzaron en la semifinal. En la ida el cruce entre el arquero y el atacante de la Selección Colombia duró 80 minutos. Fue un partido sin anotaciones. En la vuelta sí hubo. Otra vez Duván Zapata volvió a vulnerar el arco de David Ospina. Le anotó a los 10 minutos.

