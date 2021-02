Des McAleenan y el recuerdo que dejó de su debut en la Selección Colombia junto a Carlos Queiroz

En el día de la triste noticia de su fallecimiento, recordamos lo que contó Des McAleenan de su debut con la Selección Colombia en la que fue entrenador de arqueros del cuerpo técnico encabezado por Carlos Queiroz.

Este 26 de febrero se conoció el fallecimiento de Des McAleenan en Dublín (Irlanda). Tristísima noticia que impacta en la Selección Colombia en la que tuvo un corto paso y de la que habló bastante bien en las entrevistas que tuvo en su momento con la prensa internacional. Él arribó al equipo por pedido de Carlos Queiroz, luego de sendas experiencias en la MLS y el fútbol árabe, principalmente.

Así lo contó en entrevista en The 42 en octubre de 2019. Fue a través de un amigo suyo, Mick McDermott, que llegó a la Tricolor. Él conoció a Carlos Queiroz cuando trabajó en Irán y de ahí su recomendación. Arribó… ¿y su primer partido? Un amistoso contra Brasil en Miami frente a 65 mil espectadores.

“Esta es la p%& élite”, pensó en ese momento. Así lo contó en la entrevista. “Esto es el Top 10. La Selección Colombia es un equipo que tiene el potencial de hacer algo especial. Tan pronto como entré me di cuenta por los nombres conocidos y los grandes jugadores que tiene. Cuando nos enfrentamos a Brasil en Miami el mes pasado, estuvieron pisándoles los talones durante gran parte del partido. ¡Y ellos tenían a todos sus cracks! Fue interesante porque Brasil tiene de preparador físico a Ricardo Rosa. Él es mano derecha de Tite y también un querido amigo mío. De hecho, estuve en la fiesta de Navidad de Tite hace unos siete años en Dubai, así que mientras entrenamos en un extremo del campo, Brasil, con Claudio Taffarel como su entrenador de porteros, estaba en el otro y yo charlaba con Tite en medio. Me dio un gran abrazo y pensé que era tan surrealista. Y luego Ricardo se acercó, me abrazó también y dijo: ‘Disfruta esto. Felicidades. Estás aquí ahora. Aquí es donde perteneces”.

También contó: “Ricardo es el entrenador personal de Neymar y lo ha sido desde que estuvo en el Santos. Pero es profundamente religioso y siempre me envía mensajes, generalmente algunos salmos. Siempre fue una gran fuente de aliento, especialmente cuando las cosas no iban bien para mí. Y siempre pensé que tal vez algún día, si tuviera la oportunidad, trabajaría con él. Le había hablado del partido con Colombia, así que fue encantador poder enviarle un mensaje diciendo: ‘Te veré en Miami’ ”.

Finalmente recordamos cuando McAleenan se refirió a Carlos Queiroz, el hombre que le dio la oportunidad en la Selección Colombia. “Es muy sabio y mundano. No es el entrenador de fútbol promedio. Su experiencia es única. Creció en Mozambique. Y le hablé antes sobre Uganda, los tutsis y los hutus y su conflicto. Puede discutir cosas que otros no pueden (…). Ha acumulado muchas experiencias en la vida. Y Alex Ferguson le tiene un afecto tremendo. Creo que mantuvo su escritorio abierto para él, para ser honesto. Todos los entrenadores tienen que ser pensadores, pero él realmente lo es. Es muy, muy inteligente”.