Se fue Queiroz y en Chile volvieron tendencia a Reinaldo Rueda

La salida del entrenador extranjero, cuyo ciclo finalmente no va más, fue noticia en Chile. Allí solo se habló de Reinaldo Rueda. ¿Por qué?

Los hinchas del combinado austral son los responsables. No todos, pero sí una mayoría suficiente como para hacer ruido hasta volver tendencia al técnico Rueda. Apenas se dieron cuenta que Queiroz no era más el DT de Colombia no tardaron en hacer sentir su “propuesta”.

Quieren que Reinaldo Rueda deje la Selección de Chile y asuma como DT de la Tricolor. Al técnico no se le han dado algunos resultados en este proceso con el cuadro austral y esto hizo que sus créditos de cara a los aficionados bajen. No hay un ambiente favorable para él, independiente del nexo contractual y algunos puntos a favor de su gestión, como la opinión favorable hacia el técnico por parte de varios referentes de la roja.

Comentarios como “se lo obsequiamos” fueron parte del repertorio armado por los aficionados a la Selección de Chile. No están a gusto y sí prefieren un cambio de timonel. En ese país ha tomado bastante fuerza la posibilidad de contar con Manuel Pellegrini, a quien no le ha ido bien en España al frente del Betis.

Por lo pronto, en territorio colombiano se dice que los dirigentes ya están en la tarea de buscar al nuevo seleccionador nacional. No se conocen aún indicios acerca de quién sería ese entrenador sobre el cual recaiga la responsabilidad de encauzar el camino del cuadro nacional camino al Mundial de Catar 2022.

¿Por qué Reinaldo Rueda no puede llegar a Colombia?

El tema contractual en Chile es una situación que complica las cosas para que se dé esa posibilidad. Rueda tiene contrato con ese seleccionado hasta el 2022 y una eventual indemnización costaría cerca de 4 millones de dólares.

Desde el punto de vista deportivo, hay directivos que no quieren que salga el DT. Defienden su gestión, amparados en lo hecho por el equipo durante la Copa América 2019. Además, pesa bastante el proceso que ha hecho para llevar al cuadro mayor a varios juveniles.