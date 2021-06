Se escapó el triunfo contra Brasil

Ganaba la Selección Colombia hasta el minuto 78, con golazo de Luis Díaz. Brasil empató con polémica y ganó en el minuto 99.

Fútbol, disciplina, respaldos. Compromiso y talento. Un golazo en el país de los especialistas en este tipo de piruetas. La Selección Colombia hizo un primer tiempo de alto nivel contra Brasil, al extremo de ponerlo en problemas.

El gol de la ventaja, mejor, el GOLAZO de Colombia, fue de Luis Díaz. Una maniobra única, de espaldas al arco y con el balón flotando. Recurso acrobático que vulneró por primera vez el arco de Brasil en esta Copa América.

Ese gol le dio otro matiz al partido. Brasil se fue encima, lógico. Lo que no hizo parte de lo esperable fue la forma en que Colombia conservó la ventaja antes de irse al descanso. Refugiado, sin ser sometido. No se contó una llegada clara, manifiesta del local. Una acción de esas en las que uno generalmente dice “¡Se salvó la Tricolor!”. De eso no hubo (luego, en el complemento sí pasó, con un remate en el palo).

El balón pasó más tiempo en poder de los locales, con algunos intercambios repentinos de Colombia, que buscó agredir a partir de las pérdidas en el rival. Si el local se exponía podía llevarse otra fuerte sorpresa.

Con esa misión se asumieron los 45 minutos finales. Brasil salió con fuego en sus ojos, urgido por empatar cuanto antes. Colombia, plantada en su campo, evacuaba riesgos. Si solventaba con suficiencia ese trance de sufrimiento (realmente fueron los momentos más complicados) en el desespero del anfitrión estaban las posibilidades de asegurar esa ventaja.

El plan seguía su curso. Sufriendo porque Brasil jugó mejor y llegó con peligro. Lo que no se percibía era una acción tan controvertida previa al gol de la igualdad. Pese a los reclamos, inclinados hacia una injusticia porque la pelota rebotó en el juez, el equipo arbitral en pleno decretó el gol.

El desaire no solo calentó el partido. Colombia reaccionó con furia y así como perdió al final con un gol en el minuto 99 tras un córner, también estuvo cerca de recuperar lo que, a juicio de los jugadores, les fue arrebatado por una mala decisión arbitral.

Buen partido. El mejor de la era Rueda. Colombia sumó en confianza y por primera vez en mucho tiempo el aficionado se siente a gusto con el desempeño, el compromiso y ese sentimiento por hacer respetar la camiseta del seleccionado patrio.