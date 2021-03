Se desquitó CR7 con un triplete y asistencia de Cuadrado en la victoria de Juventus vs. Cagliari

Cristiano Ronaldo pasó la página de la eliminación de Champions League y se reportó con triplete en la victoria de Juventus 1-3 sobre Cagliari.

Por la fecha 27 de la Serie A, Juventus derrotó al Cagliari en condición de visitante y sigue peleando por la liga italiana, a pesar de tener todo listo el Inter de Milán para celebrar. Por el momento, el bianconeri sigue ganando y hoy se volvió a juntar Juan Guillermo cuadrado con el goleador Cristiano Ronaldo que con una tripleta dijo presente.

Sumen una asistencia más a la estadística personal del colombiano, esta vez, tras un cobro suyo desde el tiro de equina, Cristiano Ronaldo anotó el primer gol del compromiso al minuto 10′ que sirvió para emprender la senda goleadora del portugués en el compromiso.

Con este resultado,CR7 sumó su gol número 23 de la temporada en Serie A y el 28 por todas las competencias. Por su parte, Juan Guillermo Cuadrado llegó a su sexta asistencia en la liga local y el 13 en todas los torneos europeos del semestre.

