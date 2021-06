Se desahogó el ‘Rifle’ Andrade: Lo que dijo por su no convocatoria a la Selección Colombia

Andrés el ‘Rifle’ Andrade fue tendencia por estos días porque se creía que iba a ser el reemplazo de James Rodríguez en la Selección Colombia.

Juan Fernando Quintero y James Rodríguez fueron desconvocados de la Tricolor, antes estas bajas se llamó a Edwin Cardona. Faltaba un cupo y todo parecía indicar que el ‘Rifle’ era ese jugador.

Sin embargo, antes del duelo ante Perú, Reinaldo Rueda, director técnico de la Selección Colombia, confirmó que Andrade no será convocado para estos partidos de Eliminatoria.

“Andrés (Andrade) está dentro de la lista de los 60 jugadores que tuvimos que inscribir en Conmebol. Está en la lista de buena fe. Por el momento no lo convoqué para estos partidos (Eliminatoria) ni para la Copa América. Solo está como opción en la lista que pase con anticipación”. dijo el DT.

Ante esto, el jugador de Atlético Nacional fue entrevistado por Semana TV, por la periodista Pilar Velásquez, y allí se desahogó ante su no llamado, pero se siente motivado para lo que viene con el equipo Verdolaga.

“Tenía muchísima ilusión por lo que se hablaba y escuchaba en la prensa y aparte sabía porque estaba en la lista de los 60, pero bueno. Ya después de la rueda de prensa uno se quita esa pequeña zozobra de saber si estabas o no. Contento por estar en el radar de Reinaldo (Rueda) y triste por no estar convocado, pero eso me ilusiona más para seguir trabajado”.

Entrevista completa a Andrés el ‘Rifle’ Andrade