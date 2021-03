Se definieron los cruces de cuartos de final de Europa League: ¡Así jugarán los colombianos!

Se definieron los cuartos de final de la Europa League en el sorteo que se llevó a cabo a cabo en Nyon, Suiza, luego de conocerse los cruces de Champions League.

En este torneo – el que es considerado el segundo más importante a nivel de clubes en el mundo – siguen en disputa dos colombianos: Carlos Bacca (Villarreal) y Luis Suárez ( Granada), tras conocer la eliminación en octavos de Dávinson Sánchez y Alfredo Morelos con Tottenham y Rangers FC, respectivamente.

Así quedaron los cruces de cuartos de final de Europa League

Granada – Manchester United.

Arsenal – Slavia de Praga

Ajax – Roma

Dinamo de Zagreb – Villarreal

El duelo más parejo, sobre el papel, será por parte del Ajax ante la Roma. Por su parte, el colombiano Carlos Bacca tendrá un difícil enfrentamiento ante el equipo croata, el cual dio la sorpresa en octavos al eliminar al Tottenham de Mourinho y Dávinson Sánchez.

Entre tanto, el Granda, de España, donde milita el colombiano Luis Suárez Charris, en pleno debut internacional se medirá ante el histórico Manchester United, el equipo que sacó al Milan y es el favorito para adjudicarse por segunda vez este torneo europeo.

Llaves semifinales

Granada vs. Manchester United – Ajax vs. Roma

Dinamo de Zagreb vs. Villarreal – Arsenal – Slavia de Praga



Cabe recordar que los partidos de cuartos de final de disputarán el 8 de abril, los de ida, mientras que la vuelta será el 15. Por su parte, las semifinales están programadas para el 29 de abril y el 6 de mayo, mientras que la final tendrá lugar en Gdańsk el 26 de mayo.