¿Se aplazará la Copa América para jugar las eliminatorias?

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, contó los detalles de la reunión de Conmebol con la FIFA.

Ramón Jesurún, máximo dirigente de la FCF, habló en diálogo con Caracol Radio, donde manifestó que no se ha considerado un cambio en relación a la Copa América de este año y dijo todo lo que se habló en la reunión en la que se definió que no se jugarán las próximas fechas de la eliminatoria sudamericana. “En las 10 federaciones hubo un gran compromiso de entendimiento de saber que a una gran mayoría de selecciones no le convenía que la fecha de marzo se jugara“.

Sobre la posibilidad que se ha llegado a plantear donde se sugiere que se cancele la Copa América de este año para jugar los partidos pendientes, lo desmintió y dijo que incluso se plantean la posibilidad de tener público. “No pienso que tenga nada que ver, sabemos que no es fácil, pero creemos que de aquí a junio nuestra esperanza es contar con una porción de público de la Copa América“, explicó.

El dirigente ve con buenos ojos los protocolos que se han adelantado en diferentes estadios del país, como en Cali y Medellín, para tener público. “Cualquier plan piloto, ojalá en ciudades que hoy son sede de la Copa América, serán muy bien recibidas para analizar el comportamiento para el futuro. Lo de Medellín y Barranquilla ojalá se dé a la mayor brevedad posible“, añadió.

Por último, dejó clara la causa por la que decidieron no jugar la eliminatoria. “No podemos aceptar que las eliminatorias sean condicionadas, ni ahora ni en ninguna época. Si no tenemos jugadores, no es menos cierto que las Eliminatorias de Conmebol siempre que se jueguen serán sin ningún tipo de impedimento, en eso fuimos muy claros con la FIFA“, comentó.