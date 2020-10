Santos Borré y su deseo de regresar a Europa

Crédito: GETTY + One Football

El delantero colombiano siente que ya cumplió una etapa en River Plate y no niega su deseo de regresar al fútbol europeo, ahora que está en su mejor momento.

Rafael Santos Borré es uno de los jugadores más importantes en los últimos años para River Plate, pues además de ser fundamental en el título y subtítulo de las últimas dos ediciones de la Copa Libertadores, está a 1 gol de convertirse en el máximo goleador en la época de Marcelo Gallardo como DT del ‘Millonario’. Sin embargo, siente que es un ciclo que llegó a su fin.

En diálogo con El Vbar de Caracol Radio, el artillero confesó que por su mente ya pasa la idea de regresar al fútbol europeo, siendo consiente del buen momento que vive. Cabe recordar que Borré ya tuvo la oportunidad de jugar en el fútbol español con Villareal, siendo cedido por el Atlético de Madrid.

Por otro lado, no quiere tomar una decisión apresurada que vaya en contravía con lo bueno que viene realizando en el fútbol argentino. “He estado muy feliz porque en River compito al máximo nivel. La opción que llegue debe ser la mejor y una buena oportunidad para mí“, dijo inicialmente.

“He pensando mucho en lo que vivo acá en River, lo que he ido logrando y sin embargo, depende del momento para encontrar otras oportunidades. No tengo desespero de ir a Europa a cualquier equipo“, explicó.

Dando señas de que es un jugador mucho más maduro que hace tres años, complementó. “Ir a Europa, con afán puede que no juegue o empiece a rotar. Así, prefiero quedarme acá en River que tengo algo fijo. Me veo en Europa en corto tiempo porque siento que ya he pasado un ciclo importante acá en River. No me apuro a tomar una decisión”.

Santos Borré y la Selección Colombia

Por último, también habló de su deseo de regresar al equipo ‘Tricolor’. “Soy un delantero que me puedo adaptar a muchos sistemas de juego. A nivel de Selección, para nosotros los jóvenes, es importante adaptarnos al proceso de jugadores con experiencia. Uno siempre tiene la ilusión de estar en al Selección y representar al país pero muchas veces uno se cohíbe como jugador, por esperar y querer que me tengan en cuenta”, concluyó.