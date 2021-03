Santiago Arias y las 3 opciones que tiene para salir del Bayer Leverkusen

El lateral derecho colombiano está en la fase final de su recuperación, pero en el Bayer Leverkusen no lo tendrían en consideración para la próxima temporada.

Luego de que Santiago Arias no encontrara la continuidad deseada en el Atlético de Madrid, el jugador salió en préstamo la temporada pasada y en medio de mucho entusiasmo, fue fichado por el Bayer Leverkusen, pero durante una fecha de eliminatorias con la Selección Colombia terminó gravemente lesionado y perdiéndose casi toda la campaña 2020/2021.

Varios meses después, el jugador ya está cerca de su regreso a las canchas, aunque el cuerpo técnico del equipo alemán no lo tendría en cuenta para lo que resta de temporada, por lo que desde ya, su representante está buscando un nuevo destino y según reporta la prensa internacional, hay por lo menos 3 equipos importantes en el fútbol europeo que buscarían se cesión.

En primer lugar, aparece un equipo para el que sonó en demasía antes de ir a Alemania: Everton, pues se había rumorado que Carlo Ancelotti lo quería juntar con James Rodríguez en este club y a día de hoy, sigue siendo considerado. Además, se sumó un equipo top del fútbol italiano: AS Roma, donde no verían con malos ojos su llegada, pues hace varias temporadas reciben jugadores que no tienen espacio en sus equipos para darles una nueva oportunidad.

Por último, según el medio alemán Kicker, el equipo más importante del listado que se habría interesado en el colombiano, es el París Saint-Germain, que ya habría adelantado las gestiones con el Atlético de Madrid para fichar al lateral de 28 años. Arias recibirá el alta médica aproximadamente en un mes y la puesta a punto la haría pensando en la próxima temporada.