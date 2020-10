Hablando para ESPN Nexo, Santiago Arias dio detalles del doloroso momento que lo sacó del partido de la Selección Colombia ante Venezuela. Una grave lesión en el tobillo de su pierna izquierda lo tendrá inactivo por varios meses.

“El momento más impactante fue cuando me toqué el tobillo. Al hacerlo sentí que no estaba en su sitio. En el momento no fue muy doloroso porque yo estaba caliente, como que no lo sentí. Luego llega el doctor y me lo acomoda, que es cuando más me duele”, relató Santiago Arias en la charla ya mencionada.

El parte médico oficial de Bayer Leverkusen habla de una fractura de peroné y síndrome de desgarro y otras lesiones complejas de ligamentos en el tobillo afectado. Se concluyó que Santiago Arias estará al menos 6 meses en recuperación luego de la operación que se llevará a cabo en Madrid en los próximos días.

Por ahora el futbolista de la Selección Colombia llegó a Bogotá previo a su viaje a España, mientras el resto de la delegación de la Tricolor se desplazó a Chile. El juego de la Fecha 2 de las Eliminatorias lo vivirá a la distancia mientras se enfoca en la recuperación que le permita volver a la competencia en Bayer Leverkusen y, posteriormente, el combinado nacional.

Más de Santiago Arias en su llegada a Bogotá (Noticias Caracol)

-“Es bonito ver ese apoyo incondicional. Creo que eso pasa siempre que vienes a la Selección Colombia y das lo mejor de ti, entonces es bonito sentir ese apoyo incondicional de todas las personas. Obviamente ya hay que pensar en la operación y recuperación, que será mínimo de 6 meses”.

-“Ante todo, positivo, pensando en volver lo más rápido posible. Pero hacer la rehabilitación lo más rápido posible para volver a los campos y esperar que salga bien en todo lo que se viene”.

-“En este trabajo estás expuesto a este tipo de lesiones y ante todo es ir a tratarme y hacerme la cirugía, para volver rápidamente a lo que me gusta hacer”.

-“Se siente, cuando se sale al campo es con ilusión y alegría, nada mejor que el equipo haya ganado y haya conseguido los puntos, que me lo hayan dedicado a mí. Al final sé que es un triunfo para todo Colombia”.