Queiroz y todas las situaciones detrás de su convocatoria

El técnico de la Selección Colombia atendió a los medios de comunicación para resolver las dudas sobre su convocatoria para las próximas fechas de eliminatorias.

Carlos Queiroz, técnico de la Selección Colombia, habló en rueda de prensa para aclarar todo en relación a los 24 jugadores que llamó y la preparación del equipo para los juegos de eliminatorias frente a Uruguay y Ecuador. Habló sobre la situación particular de varios jugadores y respondió ante cuestionamientos por futbolistas ausentes en la convocatoria.

+ Dávinson Sánchez aún no se unirá a Selección Colombia

+ Carlos Antonio Vélez, Duván Vergara y la Selección Colombia: “No entiendo”

+ España estuvo interesada en uno de los convocados de la Selección Colombia

Sebastián Villa: Nosotros tenemos que bloquear a los jugadores con los clubes, como pasó también con varios que no están en la convocatoria, pero lo de Villa no es de ahora, él hace parte de un proceso de dos años, desde que llegamos a la Selección Colombia. Si en Argentina el jugador está jugando no es mi obligación criticar, a mí me pagan por decidir si un jugador es convocable a la Selección o no. Yo respeto las decisiones de las instituciones competentes y cuando se tome una decisión con él la respetaremos.

Cuadrado como lateral: Juan es un jugador que nos sirve para todas las posiciones del campo, jugando como delantero por izquierda, de lateral, en toda la cancha, él único sitio donde no lo pondremos es de arquero, ahora lo consideraremos con un delantero por derecha que es donde creemos que más le puede aportar a la Selección.

FPC: Nuestro trabajo cambió, estamos convocando jugadores por videoconferencias, observaciones en TV. Los jugadores locales son observados con el mismo rigor y criterios; a mí me da igual que esté jugando en Millonarios, Santa Fe, Bogotá, Cali o China. A mí lo que cuenta es la forma, la calidad, consistencia y actitud. Hay un montón de criterios que tomamos en consideración”.

Santos Borré: Aquí no podemos considerar lo que pasaría con un jugador, se está o no se está convocado. Lo más importante es desearle a Borré, que lo consideramos mucho, que se recupere rápido. Al igual que nuestro entrenador de arqueros.

Davinson Sánchez: Es una decisión familiar que respetamos y que esperamos que pueda llegar. Se espera que viaje el miércoles, pero por temas de vuelos es algo que no es seguro, por eso decidimos convocar a 9 defensores, en caso de que Davinson no pueda llegar a la convocatoria.

Luis Suárez: Como muchos saben, Luis Suárez tenía dos opciones, jugar con España o jugar con Colombia. Su llamado es para que el sepa que este es su lugar. Venimos hablando con él desde hace un año y sabemos que sueño era vestir la camiseta de la Selección Colombia.

James Rodríguez: James tiene una situación muy específica, estamos en contacto con él y Everton. Con este tiempo que tenemos de trabajar con él queremos que siga aportando a la Selección. Hacemos decisiones buenas para él y para el equipo. Hay otras situaciones sensibles en la convocatoria, pero los entrenadores buscamos soluciones.

Duván Vergara: Claro que debería pasar una lista de los jugadores que están en nuestro radar y que tienen potencial para estar en la Selección Colombia, pero preferimos estar concentrados en Uruguay. Además, tenemos claro que si pasa algo con los jugadores de la convocatoria, para cada una de las posiciones, sabemos a quién llamar del fútbol local.