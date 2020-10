Representante de Duván Zapata no se explica por qué no hay ofertas

Crédito: GETTY + OneFootball

El representante del delantero colombiano habló luego de su última actuación y asegura que no entiende por qué no está considerado como uno de los mejores del mundo.

Duván Zapata fue nuevamente protagonista en los grandes escenarios europeos luego de marcar un doblete frente al Ajax de Amsterdam en Champions, que sirvieron para empatar un partido que el Atalanta perdía por 2 – 0. Su representante, Néstor Villareal, habló del buen momento de su cliente, aunque no se sorprende. “Con el Ajax ha jugado muy bien, realizando dos goles que definen bien el tipo de delantero que es. Potente, técnico y listo en la ocupación de los espacios“.

En diálogo con Calciomercato, lo que si reclamó es lo poco valorado que está. “En las anteriores dos temporadas ha marcado casi 50 tantos en 80 partidos. Es otra cosa la que me sorprende: que no se le considere todavía como uno de los mejores delanteros de Europa. He visto equipos invertir muchísimo dinero en jugadores con un rendimiento que no es mejor al de Duván, que siempre trabaja para el equipo“.

Y complementó. “Desde que juega en el Atalanta, donde por supuesto está muy feliz, además de los goles ha hecho también tiene 21 asistencias. Sabe sacrificarse para los compañeros y crear espacios para los demás. Me parece muy infravalorado considerando todo lo que hace en el campo“.

De acuerdo a Villareal, hubo intereses de varios equipos de las ligas más importantes del ‘Viejo Continente’, pero que las negociaciones nunca prosperaron, aunque resalta que sigue muy feliz en el Atalanta. “Reitero que en el Atalanta está feliz, no es este el problema. Siendo su representante y analizando su rendimiento, sin embargo, me ha extrañado que no le llegasen ofertas importantes al club“.

‘El Toro’ ha tenido un buen arranque de temporada con seis goles y cuatro asistencias en 9 partidos, incluyendo los juegos con la Selección Colombia, confirmando que la confianza que le ha dado Gasperini en el Atalanta han sido suficientes para demostrar la razón por la que es un delantero de talla mundial y no fue cosa de una sola temporada.