“Reinaldo Rueda se quería quedar en Chile”

En charla con El Mercurio de Chile, Ian Mac Niven, antiguo gerente de la Selección de Chile, relató la verdadera razón por la que Reinaldo Rueda se fue del país.

Las razones sobre la salida del entrenador vallecaucano de la dirección técnica de la Selección de Chile tuvieron varias incongruencias. Se dijo en su momento que era netamente por los resultados. También se habló que desde Colombia pedían su llegada tras la salida del técnico Carlos Queiroz.

En la entrevista, el exdirigente explicó que lo de Rueda fue una de las razones por las que dejó el cargo de gerente: “La primera por tema personal, fue un desafío ejercer el cargo por cuatro años y ahora es momento de arriesgarme a hacer otras cosas. Y lo segundo, ya venía pasando, estaba desgastado, yo no quería ser cómplice de tonteras. Temas de raíz, de cómo funciona la ANFP. Y la forma en que se dio la salida de Reinaldo Rueda fue la cereza del pastel. Ya no podía seguir. No podía avalar eso. La forma fue terrible”, sostuvo.

Además, acotó lo ya antes mencionado.”Reinaldo se quería quedar y no tenía por qué salir. Pero Milad declara que la señora está disconforme, que Rueda está disconforme”.

Palabras que Ian Mac Niven reprochó: “Esas cosas no son ciertas. Para Reinaldo, Chile es el mejor país. Debieron buscar una salida directa y no por el lado. Eso me dolió mucho”, finalizó.

Reinaldo Rueda dirigió La Roja en 2018, luego del fracaso de Juan Antonio Pizzi hacia el camino para la Copa del Mundo de Rusia 2018. De los 27 partidos que dirigió obtuvo un rendimiento del 43,21%, porcentaje producto de nueve victorias, ocho empates y 10 derrotas.

En su reemplazo la Selección de Chile contrató al uruguayo Martín Lasarte, de 60 años.