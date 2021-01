Reinaldo Rueda confirmó el futuro de Arturo Reyes en la Sub – 20

El nuevo técnico de la Selección Colombia de mayores, Reinaldo Rueda, habló en su primer rueda de prensa y se refirió a las selecciones juveniles.

En la primer rueda de prensa, Reinaldo Rueda de inmediato fue consultado por lo que serán los cuerpos técnicos de las selecciones inferiores, si tomará decisiones con relación al trabajo que viene haciendo allí. “Vamos a ser muy respetuosos con los cuerpos técnicos de las divisiones menores que ya están y que han hecho un buen trabajo“.

Y continuó. “La FCF tiene cuerpos técnicos establecidos para las selecciones juveniles. Nuestra vinculación con ellos será de un acompañamiento y asesoría respetuosa. Nuestra responsabilidad es con la Selección absoluta. No podemos, no corresponde vincularnos con las juveniles“.

Además, también se refirió al acercamiento de los jugadores juveniles con el plantel de la Selección Mayor. “Va a ser importante que Colombia plasme la idea en el fútbol formativo, desarrollándose en la Sub – 15 y Sub – 17. Los jugadores Sub – 20 ya son futbolistas profesionales. Necesitamos que Colombia siga haciendo torneos nacionales para prepararlos a nivel internacional“.

Con esto, se confirma que el cuerpo técnico de Arturo Reyes con la Selección Sub – 20 continuará, además de Héctor Cárdenas en la Sub – 17, que son los procesos donde más existen cuestionamientos. Resta espera si el DT seguirá acercándolos para hacer parte de sus cuerpos técnicos.

