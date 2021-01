Claudio Bravo habló sobre la salida de Reinaldo Rueda de Chile y lo comparó con Guardiola

Siguen los comentarios acerca de la salida de Reinaldo Rueda de Chile. Esta vez vinieron por parte del experimentado guardameta, Claudio Bravo, quien también lo comparó con grandes técnicos del mundo.

Primero habló Manuel Pellegrini, técnico chileno que dirige al Real Betis de España, ahora el turno fue para Claudio Bravo, portero del mismo equipo que fue dirigido por Reinaldo Rueda en la selección austral. En diálogos con ‘TNT Sports Chile’, el cancerbero apoyó lo hecho por el colombiano en la selección máxima de su país.

+ Manuel Pellegrini criticó a la ANFP por la salida de Reinaldo Rueda de Chile

“Es un tema complejo. No es fácil dirigir un país, atrás había mucha presión y, cuando no se dan los resultados y hay especulaciones de si se va o se queda, es complicado. Pero hay que estar en la piel del técnico. Muchas veces estamos en el papel del jugador, pero no al otro lado. En Sudamérica es muy difícil y demanda mucho”.

De igual forma, tuvo tiempo para destacar la labor del estratega vallecaucano y lo comparó con grandes técnicos el mundo como lo es Pep Guardiola, entre otros. “Es gente que está a otro nivel. Reinaldo en la Selección es exactamente lo mismo que ellos (Marcelo Bielsa, Pep Guardiola, Manuel Pellegrini y Luis Enrique). Si tú ves dónde ha estado, también ha hecho cosas que uno puede observar y aprender. Los técnicos que están en ese nivel le sirven a cualquier jugador”.

Y finalizó la conversación diciendo que “un día Guardiola me llamó y me dijo que me veía potencial para ser entrenador. Que debía empezar a visualizar esa idea (Rueda) y expandir mis conocimientos. Me encantaría ser técnico y dirigir a la Selección. Necesito mucha preparación y hacer un camino largo y poder estar ahí. He tenido la vivencia y el recorrido, junto con la posibilidad de compartir con grandes técnicos y jugadores. Además, he logrado éxitos en clubes y Selección, entonces me pregunto, ¿por qué no puedo estar ahí?”.