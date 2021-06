Rafael Santos Borré: “Nosotros queremos ser campeones de la Copa América”

La Selección Colombia descansará en la última jornada de la fase de grupos de la Copa América 2021. Sin embargo, los jugadores atendieron a la prensa pensando ya en lo que será los cuartos de final, en los que aún no definen su rival.

Rafael Santos Borré fue uno de los elegidos para conversar con los medios. El delantero ha sido pieza clave del equipo que ha armado el entrenador Reinaldo Rueda y pasa por un excelente nivel futbolístico. Sin embargo, no ha podido lograr lo que se ha cansado de hacer en River Plate: goles.

“Tenemos que analizar el juego, lo que se necesita en el momento, esperamos encontrar ese momento en que los delanteros podamos sacar nuestras mayores cualidades“, expresó el atacante que es pretendido por varios equipos europeos y que aún no define su futuro.

Pero su presente está claro y por ahora, se lo disfruta. “Para mí era importante estar acá, muchas personas querían verme acá y en cuanto a lo que he podido brindar he podido estar en dos partidos complicados, son dos selecciones con buen funcionamiento y lo que he podido ayudar es estar sólido, ayudar a recuperar, darles una mano a los volantes y que cuando la tengamos tengan un jugador para desahogarse y generar fútbol, en la posición que me utiliza el profe que es un poquito detrás del 9″, indicó.

El Máquina se refirió al golpe recibido a manos de Brasil. “Tratamos de dejarlo atrás, en el momento nos costó entenderlo, pero después tratamos de concentrarnos en lo que tenemos que mejorar y en lo que se ha hecho bien también”, apuntó.

Por eso, tras pasar la página solo hay una consigna. “Nosotros queremos ser campeones, es nuestro objetivo, es nuestro sueño que es lograr un título con esta Selección, es la mentalidad. Ellos se dieron cuenta que cuando estamos sólidos podemos competir muy bien”, concluyó.