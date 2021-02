¿Qué piensa Luis Muriel del Real Madrid?

Si hay un jugador del cual se deben tomar todas las precauciones del caso en el Real Madrid es Luis Fernando Muriel.

El ariete del Atalanta es la principal carta ofensiva del cuadro italiano en el objetivo de vulnerar al cuadro Merengue durante el duelo que sostendrán por los octavos de final (ida) en la Champions League, este miércoles 24 de febrero desde las 3:00 p.m., hora de Colombia.

De Duván Zapata también tendrán cuidado, desde luego. Pero a quien miran con el rabillo del ojo, y de seguro que tendrá “trato preferencial” en el sector defensivo del Real Madrid, es Luis Fernando Muriel.

El atacante colombiano tiene unos números que asombran. 14 goles en la actual temporada de Serie A (4 asistencias), un tanto más por Copa de Italia y 2 en Champions League. Brillante, siendo bastante pacatos en las apreciaciones, no hay un delantero colombiano en mejor condición que el nacido en Santo Tomás, Atlántico.

“Estoy viviendo esto con mucha alegría, jugar contra el Real Madrid siempre es prestigioso. Creo que para enfrentarlos hay que poner todo lo que tenemos disponible en el campo, es la única forma de hacer grandes actuaciones. En Sevilla le ganamos 3-2 haciendo un gran partido y ellos vivían un momento de gran forma. Si lo das todo y crees en tus cualidades puedes ganar contra cualquiera. Jugando como sabemos, podemos competir al más alto nivel”, dijo Muriel en conferencia de prensa.

Muriel y el momento del Real Madrid

“Hemos visto los últimos partidos de ellos, si bien con las bajas y algún resultado no tan bueno, Real Madrid siempre será el Real Madrid. Nosotros estamos en gran momento, será un partido seguramente muy difícil para los dos. Queremos competir dando todo al máximo. Creo que no cambia nada que vengan en un mal momento en liga, pero creo que en los últimos partidos han ganado. Por historia, en Champions siempre hacen buenos partidos y no nos podemos confiar”.