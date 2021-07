¿Qué pasó con Néstor Pitana?: ¡Ya hay árbitro designado para Colombia vs. Uruguay!

Este viernes iniciarán los cuartos de final de la Copa América y la Conmebol ya anunció a los árbitros que serán de la partida en los cuatro compromisos.

Como gran novedad no estará el juez argentino Néstor Pitana por segunda fecha consecutiva. Cabe recordar que tras la polémica que generó su arbitraje en el juego entre Brasil vs. Colombia, la Conmebol ha decidido no programarlo en la última jornada de la fase de grupos y ahora tampoco aparece en los cuartos de final.

Otra de las novedades en estas designaciones arbitrales es la no presencia del colombiano Wilmar Roldán, quien seguramente estará en la instancia de semifinales.

Así las cosas, el central seleccionado para el juego entre la Selección Colombia vs. Uruguay fue el español Jesús Gil Manzano. El compromiso, cabe recordar, será este sábado 3 de julio a partir de las 5:00 p.m. (hora colombiana) y se llevará a cabo en el estadio ‘Mané Garrincha’, de Brasilia.

Designaciones arbitrales para los cuartos de final de la Copa América

Perú vs. Paraguay

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Brasil vs. Chile

Árbitro: Patricio Loustau (ARG)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Uruguay vs. Colombia

Árbitro: Jesús Gil Manzano (ESP)

VAR: Rodrigo De Burgos (ESP)

Argentina vs. Ecuador

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)

VAR: Wagner Reway (BRA)