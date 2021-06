¿Qué pasa si Colombia gana, empata o pierde contra Argentina?

Un breve análisis sobre los distintos escenarios que se le plantearían a Colombia, en función del resultado que obtenga contra Argentina en las Eliminatorias.

La Selección Colombia que se alista para competir en la fecha 8 de las Eliminatorias asume un importante desafío, tanto por la jerarquía del rival que lo visita, como de sus necesidades inmediatas en la clasificación general.

Argentina llega a este compromiso en calidad de invicto, con 3 victorias y 2 empates. Es segundo en las Eliminatorias, con un rendimiento que, si bien no es superlativo, sí le permite asumir este tipo de partidos con mayor tranquilidad.

A diferencia de Colombia, la albiceleste no tiene un respirador artificial, ni en el peor de los casos una derrota perjudicaría seriamente sus intereses.

El peso del partido, la responsabilidad de ir por el triunfo recae Colombia. A los dirigidos por Reinaldo Rueda les cuadraría perfecto un resultado así. Mejor aún, si la victoria se da con el arco en cerco. Pero… ¿cómo es el escenario ideal que más se ajusta a la realidad inmediata de la Tricolor?

Si la Selección Colombia gana

El mejor de todos los escenarios, el ideal y que le daría al equipo un repunte más que importante en la tabla de posiciones de las Eliminatorias. Llegaría a 10 puntos, con chances de cerrar la fecha en el grupo de clasificados o en puesto de repesca, dependiendo de lo que pase en los siguientes compromisos: Ecuador vs. Perú, Venezuela vs. Uruguay y Paraguay vs. Brasil.

Por otra parte, a la Selección Colombia le sentaría de maravilla ganar sin goles en contra. Esta jornada la inicia con -2 en dicho ítem.

Si empata…

Suma y es lo que cuenta, aunque no le serviría para soñar con estar en zona clasificatoria o repesca. Incluso, perdería una casilla si Chile es capaz de superar como local al seleccionado de Bolivia. Es un gran riesgo este resultado en el estadio Metropolitano.

Si pierde…

Pálido cierre de esta jornada doble en las Eliminatorias, con apenas 7 puntos y una diferencia de gol para nada idea de cara a los retos que se avecinan. Aún queda camino por recorrer, como para pensar en recuperarse. El problema con este resultado es la afectación directa en la credibilidad del seleccionado nacional, cuyo mal inicio del certamen premundialista lo seguiría castigando.