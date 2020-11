¿Qué dijo el ‘Piojo’ Herrera sobre dirigir a la Selección Colombia?

Hace unos días, el técnico mexicano Miguel Herrera, fue relacionado con la Selección Colombia tras la inminente salida de Carlos Quieroz.

Después de la doble derrota de la Selección Colombia en eliminatorias frente a Uruguay y Ecuador, donde el equipo nacional recibió 9 goles, se comenzó a hablar de la muy posible salida del técnico Carlos Queiroz y de la mano de esto, sonaron varios nombres de técnicos que podrían sustituirlo. Entre ellos, apareció el del mexicano Miguel el ‘Piojo’ Herrera, quien estuvo con la Selección de México en el Mundial de 2014.

+ Así le fue a Barrios y Balanta en la Champions: el primer eliminado

+ Dos asistencias de Cuadrado para la clasificación de Juventus

+ “No compramos a James para defender; no queremos que lo haga”

Sobre este rumor de prensa, el actual técnico del Club América habló con TUDN y asegura que le seduciría la idea de dirigir la ‘Tricolor’: “Por supuesto que me gustaría dirigir a Colombia, es una selección importante a nivel mundial. Tiene muy buenos jugadores y creo que viene un recambio importante en Colombia y hay una buena base de jugadores”.

Sin embargo, dejó claro que no hay acercamientos con la FCF. “La verdad es que no más que los rumores que hay por todos lados. A mí no me han dicho nada. Me gusta, me agrada que mi nombre está en una selección tan importante como la de Colombia, pero simplemente son rumores. A mí no me ha contactado nadie, sigo metido y concentrado al 100 por ciento con el América”.

Por ahora, la Federación Colombiana de Fútbol no ha emitido una comunicación oficial en relación a la continuidad de Queiroz con la Selección Colombia, por lo que cualquier acercamiento con algún técnico diferente todavía no puede tratarse con oficialidad. En los últimos días, se ha hablado que la opción más cercana es la de Hernán Darío Gómez.